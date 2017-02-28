اكد المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، أهمية متابعة ملف الامام موسى الصدر ومرافقيه بالنسبة للحكومة الايرانية.

وافاد مركز الدبلوماسية العامة والاعلام بوزارة الخارجية ان قاسمي قال خلال استقباله بطهران اسرة الامام موسى الصدر، ان هذا الملف يحظي بالنسبة لي ايضا بأهمية خاصة، وان متابعته تأتي في أولويات عملي، وآمل بان تتوفر ظروف الإفراج عنه في ظل إجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان.

وقد إلتقت حوراء الصدر بنت الامام موسى الصدر ومهدي فيروزان، بمعية اعضاء مؤسسة الامام الخميني (رض) الثقافية البحثية الاحد، المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي حيث تباحثوا معه حول ملف اختطاف الامام موسى الصدر.

واعتبرت حوراء الصدر خلال اللقاء، ان الازمات المحلية والاقليمية المختلفة ومُضي الزمن أديا الى ان تخرج متابعة قضية اختطاف الامام موسى الصدر من اولويات عمل الحكومات، مؤكدة بانه لم يتم العثور لغاية الان على أي وثيقة تثبت عدم وجود الامام على قيد الحياة.

واوضحت بان المسؤولين في ليبيا في الوقت الحاضر لم يعثروا على أي وثيقة أو دليل يثبت وفاة أو استشهاد الامام الصدر واضافت: لابد ان اشير مجددا الى ان موقف ايران ازاء هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة للطرف الآخر.

في سياق آخر دعا المتحدث باسم الخارجية، جمهوريتي آذربايجان وارمينيا لضبط النفس، مؤكدا على حل وتسوية الخلافات بين البلدين سلميا عبر التفاوض والحوار.

وأشار قاسمي الى الانباء الواردة التي افادت بوقوع اشتباكات جديدة بين جمهوريتي آذربايجان وارمينيا، الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو جارتيها الشماليتين لضبط النفس وتوصي بان يبذل الطرفان اقصى جهودهما لعودة الاستقرار وحل وتسوية الخلافات بينهما سلميا عن طريق التفاوض والحوار.

واعرب عن أمله بان تبادر المنظمات والآليات الدولية المعنية الى حل وتسوية هذا النزاع.

وفي الختام اعلن قاسمي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساعدة والتعاون مع الطرفين لإرساء الامن والاستقرار في هذه المنطقة.

وفي تصريح آخر ادان بهرام قاسمي وبشدة، التفجيرات الارهابية التي نفذتها جماعة تكفيرية – ارهابية طالت مدينة حمص السورية.

واعرب قاسمي عن تضامنه مع سوريا حكومة وشعبا وأسر ضحايا هذه الجريمة المروعة؛ واكد ان هذه التفجيرات تهدف الى المساس بمسار مفاوضات السلام وكافة التوافقات المزمعة مما يستدعي مزيدا من الوعي لدى جميع الاطراف السورية في هذه المرحلة بالذات.

واستهدفت 6 تفجيرات متزامنة، السبت، مركز القوات الامنية في مدينة حمص السورية، اسفرت عن مقتل ما لايقل عن 42 شخصا.

هذا وأعلنت (جبهة فتح الشام) الارهابية – التكفيرية (النصرة سابقا) مسؤوليتها عن هذه الهجمات الارهابية.





