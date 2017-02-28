أكد رئيس الجمهورية، حسن روحاني، ترحيب طهران بتنمية العلاقات مع جاكارتا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس روحاني المبعوث الخاص للرئيس الأندونيسي وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية في هذا البلد دارمين ناسوتيون، اليوم الاثنين، في طهران.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بهدف تنمية التعاون المشترك، مضيفاً: ان الشركات الايرانية مستعدة لتصدير خدماتها التقنية والهندسية الى أندونيسيا بما فيها المساهمة في مشروع إكمال المصفى وأيضاً في مجالات الكهرباء وبناء الطرق لدى هذا البلد.

ورحب الرئيس روحاني برغبة أندونيسيا بتوظيف الاستثمارات في مجال الطاقة وأيضاً استيراد النفط والغاز من ايران، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الايرانية - الأندونيسية وخاصة في المجالات الاقتصادية بما يليق بحجم القدرات والطاقات الكبيرة التي يملكها البلدان.

من جانبه، قال مبعوث الرئيس الأندونيسي، في هذا اللقاء، ان بلاده مصممة على توسيع نطاق التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية.

وتابع كبير الوزراء المنسقين للشؤون الاقتصادية في أندونيسيا، قائلاً: ان جاكارتا مستعدة لإقامة الاستثمارات في مجالات الطاقة والحقول النفطية في ايران أيضاً، والتعاون مع الشركات الايرانية في تنفيذ وتطوير مصافي النفط الأندونيسية.

وفيما نوه الى تنامي العلاقات المصرفية بين البنوك الأندونيسية ونظيراتها الايرانية، قال ناسوتيون ان بلاده ترغب في زيادة استيراد النفظ والغاز من الجمهورية الاسلامية.

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف العلاقات السياسية والثقافية بين ايران وأندونيسيا بأنها جيدة، مؤكداً ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران وجاكارتا.

من جانبه، أشار ناسوتين، خلال اللقاء، الى الطاقات الموجودة لدى ايران وأندونيسيا في شتى مجالات الاقتصاد، مشدداً على تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين ايران وأندونيسيا في الأعوام المقبلة.

وبحث الجانبان بشأن التعاون والاستثمار في مجال النفط والغاز وتبادل التكنولوجيا والشؤون المالية والمصارف والسياحة، وكذلك سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.