واشار مهدي كرباسيان، خلال اللقاء، الى القواسم المشتركة بين ايران واستراليا في قطاع الصناعات المنجمية والاقتصاد، موضحا ان مجالات التنقيب والابحاث والتعليم والاستشارات وخفض استهلاك المياه والطاقة وانتاج المواد المنجمية ومنها الصلب والالمنيوم، قد وفرت اجواء مناسبة للارتقاء بمستوى التعاون المنجمي والاقتصادي بين البلدين.

ونوه الى تنمية التعاون بين ايران والشركات الايطالية والالمانية والهندية والكورية واليابانية في مرحلة ما بعد ازالة الحظر، موضحا انه يتم التركيز حاليا، في عمليات الانتاج المنجمي، على خفض استهلاك المياه والطاقة.

ولفت الى المكانة المتميزة لمؤسسة ابحاث مشتقات المواد المنجمية الايرانية في غرب آسيا، مبينا ان خطط التنقيب في ايران بدأت منذ 3 اعوام وتمخضت عن نتائج لافتة في مجال الكشف عن احتياطيات جديدة وهو ما يعد سبيلا لتعزيز العلاقات بين البلدين.

واقترح كرباسيان تشكيل فريق عمل وشركات مشتركة بين الجانبين ما يرفع فرص التعاون بين البلدين الى عدة اضعاف.

من جهته اشار ريتشارد بالت، خلال اللقاء، الى ان شركات بلاده تتعاون مع ايران منذ فترة طويلة، لافتا الى انه سيقدم نتائج الاجتماع بين الجانبين الى مندوبي الشركات في بلاده لتطوير التعاون اكثر مما مضى.

واعرب عن ترحيبه بمقترح مساعد وزير الصناعة في مجال تعزيز التعاون بين البلدين، معتبرا التباحث حول الآليات المرتبطة والتوقيع على مذكرات تفاهم مع الجانب الايراني في مختلف المجالات من بين اهداف زيارة الوفد الاسترالي. ونوه الى ان تنمية التعاون بين ايران واستراليا في القطاع المنجمي قد بدأ منذ عامين ويستمر في التقدم.