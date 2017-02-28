انضمام ايران الى هذه الشبكة، سوف يتيح لجميع الشركات الدولية ايجاد وتوظيف الأيدي العاملة المتخصصة الايرانية عن طريق مندوب ايران في هذه الشبكة.

وبعد إجراء مفاوضات مكثفة، حصلت شركة (ايران تلنت) الناشطة في مجال التوظيف عبر الإنترنت، من قبل ايران على ترخيص حصري للانضمام الى الشبكة .عضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه الشبكة تسهم في زيادة توظيف الكفاءات والخبراء الايرانيين في الشركات المعتبرة والحد من هجرة العقول.

وتضم الشبكة الدولية للتوظيف The Network 59 موقعاً فعالاً للتوظيف على الانترنيت في 130 بلداً، بحيث ان العديد من الشركات المعتبرة في العالم تجري عملية البحث عن الكفاءات لضمها الى شركاتها عن طريق هذه الشبكة.