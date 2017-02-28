ارتفعت صادرات النفط الايراني الى كوريا الجنوبية الى ثلاثة أضعاف في عام 2016، وبلغت 111 مليوناً و900 ألف برميل استناداً للأرقام الرسمية لكوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية، انه وبعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) وإلغاء الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، فان وارداتها النفطية من ايران ازدادت بنسبة 1ر5 بالمائة في عام 2016 مقارنة بـ2015.

وكشفت معطيات وزارة التجارة والطاقة والصناعة في كوريا الجنوبية عن توريد مليار و780 مليون برميل من النفط الايراني في عام 2016، مما يسجل ارتفاعاً ملحوظاً عن عام 2015 البالغ ملياراً و260 مليون برميل . كما كشفت ذات المعطيات، ان كوريا الجنوبية اختبرت أيضاً زيادة في شراء البتروكيماويات خلال العام الماضي بنسبة 3ر8 بالمائة وبلغ حجم شرائها 333 مليوناً و400 ألف برميل.

إلى ذلك، أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده تجري مباحثات لشراء نفط من إيران، ضمن برنامج النفط مقابل البضائع.

وقال نوفاك، الاثنين، رداً على سؤال حول زمن توقيع العقد، على هامش مشاركته بمنتدى إستثماري منعقد في سوتشي: (في الأسابيع المقبلة، نحاول أن نفعل ذلك بسرعة، كل هذا يتوقف على عملية التنسيق). وأكد الوزير أن هناك دراسة لهذه القضية، ومناقشة كافة ظروف العرض، وأن المشتريات ستتم من خلال وحدة تجارية تابعة لوزارة الطاقة الروسية.

وكان وزير النفط الايراني بيجن زنكنة قد أعلن، الأسبوع الماضي، بعد لقائه وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، أن ايران ستبدأ بتصدير 100 ألف برميل يومياً من النفط الخام الى روسيا قريباً. وأعلن زنكنة أن الجانبين سيوقعان قريباً إتفاقية لبدء تدفق صادرات النفط الايراني على روسيا. وأضاف: ان هذه الاتفاقية ستوقع بصورة نهائية في غضون الأسبوعين القادمين، وبموجبها يتم تصدير 100 ألف برميل من النفط الخام الايراني الى روسيا يومياً. وتابع وزير النفط: ان 50 بالمائة من قيمة شحنات النفط التصديرية ستسدد بمواعيد محددة، فيما سيتم من خلال الـ50 بالمائة الباقية توفير الاعتمادات المالية لواردات السلع الروسية التي تحتاجها ايران.