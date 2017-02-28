وتم توقيع المذكرتين، خلال اللقاء الذي جمع وزير الجهاد الزراعي الايراني محمود حجتي، الأحد، بوزير الصناعات الأساسية في نيوزيلندا ناتان غاي. وأكد حجتي، في هذا اللقاء، ان البلدين لديهما رغبة جادة لتنمية علاقاتهما الثنائية البناءة، مضيفاً: ان ايران مستعدة للتعاون مع نيوزيلندا في مختلف المجالات بما فيها إجراء دراسات مشتركة حول التطوير الزراعي بمختلف المجالات ذات الصلة.

ولفت وزير الجهاد الزراعي الى طاقات البلدين في مجالات الثروة السمكية واستزراع الأسماك داخل الأقفاص وتسويقها في البلدان الأخرى لكونها تشكل فرصاً جيدة للتعاون المشترك.

بدوره، أكد وزير الصناعات الأساسية في نيوزلندا، ان بلاده مستعدة لتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها مسبقاً مع الجمهورية الاسلامية.