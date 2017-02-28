كشفت إحصاءات الإتحاد العالمي للصلب، ان إنتاج ايران من الصلب خلال شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، حقق نمواً بنسبة 3ر11 بالمئة قياساً بالفترة المماثلة من العام الماضي وبلغ 520ر1 مليون طن .

وأعلن الإتحاد، اليوم الاثنين، ان إنتاج الصلب في ايران الشهر المنصرم سجل نمواً بنسبة 3ر11 قياساً بالفترة ذاتها من العام المنصرم، وبلغ 520ر1 مليون طن، مقابل 365ر1 مليون طن العام المنصرم. وأشار الى أن ايران احتلت المرتبة 13 من بين 66 دولة تنتج 99% من إجمالي الصلب بالعالم في شهر يناير/ كانون الثاني .

وحسب إحصاءات الإتحاد العالمي للصلب، احتلت الصين بإنتاج 200ر67 مليون طن، واليابان بإنتاج 002ر9 ملايين طن، والهند بإنتاج 400ر8 مليون طن المركز الأول والثاني والثالث على التوالي عالمياً.

وسجل إنتاج الفولاذ عالمياً في شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم نمواً بنسبة سبعة بالمئة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغ 514ر136 مليون طن .