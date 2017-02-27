لوقت قريب ولم أكن أعلم أن سيلان دولة!! كنت أتصور أنها مزرعة شاي كبيرة تابعة للهند.. بعدين عرفت أنها دولة عظمى وهيك كان اسمها سيلان لحد عام 1972 حيث سميت نفسها في ذلك العام بإسم «جمهورية سريلانكا الديمقراطية الإشتراكية» عاصمتها كولومبو.. ونفوسها بحدود 25 مليون نسمة وهي جزيرة تقع شمال غرب المحيط الهندي ولا يفصلها عن شبه القارة الهندية سوى 31 كلم... وشكلها يشبه ثمرة الكمثرى أو قطرة ماء.. وهنالك عدّة جزر صغيرة محيطة بها وتابعة لها وبعض هذه الجزر غير مسكونة!! يعني فاضية.. وهنا بيت القصيد.. وسنعود لهذا البيت في النهاية.

شو ودّاك لسيلان يا عجوز يا تعبان يا «فحطان»؟! راسك يوجعك وتذكرت الشاي السيلاني؟! لا يا عيوني «أنا مشربش الشاي.. أشرب قزوزة».. تذكرتها من خلال متابعتي بألم لثورة الشعب البحريني الشقيق وما يجري عليه من مصائب خلال الست سنوات الماضية.

نعم مرّت قبل حوالي أسبوعين الذكرى السادسة لثورة الشعب البحريني.. الثورة مستمرة.. والقمع مستمر.. والصمت الدولي مستمر.. والتكتم الإعلامي من الجميع أيضاً مستمر.. طيّب شو هي علاقة «الدولمة بالشلاق»؟! كما يقولون.. الجواب أن مملكة البحرين العظمى الإتحادية الديمقراطية التي استقلت أيضاً في عام 1972 وصارت مملكة وعظمى واتحادية خلال «اليومين دول».. هذه المملكة تصدّت لشعبها بكل الوسائل والأساليب اللي تخطر على البال واللي ما تخطرش.. واحدة من هذه الأساليب.. هو اسقاط الجنسية عن كل بحريني يعارض النظام!! معارضة قلبية!!..

يعني اللي يعارض بالقول والفعل مصيره الإعدام والمعتقلات، أما اللي يعارض بقلبه فقط.. فتسقط عنه الجنسية البحرينية «وينفوه الى الشعاب»!! زي ما فعل أبو جهل.. أما الشيخ حمد فينفي هؤلاء الى أصقاع الأرض..

في المقابل تقوم الأجهزة «الحمدية» بإستيراد أناس من بلدان شتى أبرزها سريلانكا.. نعم فيهم الهنود والفليبينيين والباكستانيين والخ الخ.. ولكن أبرز الوافدين الى البحرين هم السريلانكيون!! وتقوم السلطات بمنحهم الجنسية البحرينية ويصبحون «عرباً أتراباً» يا عيني عرباً أقحاح وبحرينيين أصلاء!!..

شو هو الضرر يا شيخ حمد لو تدفع لسريلانكا قرشين حلوين.. وتشتري منها احدى جزرها الخالية.. وبدل أن تهجّر البحرينيين الى أصقاع الأرض، ارسلهم الى هذه الجزيرة، وبإستمرار عملية الطرد المركزي للبحارنة والإستقطاب الطائفي للسرلانكة، يمكنك أن تجعل البحرين في المحيط الهندي وتجعل من جزيرتك الحالية عربية أصيلة بالسريلانكيين.. وهيك تحكم أنت وأحفادك للأبد؟!.