  • الإثنين ٣٠ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188575 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 16:50 الاقسام: دوليات  
المجر تبدأ تشييد سياج حدودي ثان

المجر تبدأ تشييد سياج حدودي ثان

قال متحدث حكومي يوم الاثنين إن المجر بدأت بناء سياج حدودي ثان على طول حدودها الجنوبية مع صربيا في خطوة ستزيد على الأرجح الانتقادات من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليمينية الهجرة أحد أكبر التهديدات للوضع الراهن في الاتحاد الأوروبي. ولكن مسؤولين في بروكسل وبعض الدول في الاتحاد الأوروبي مستاءون من بعض سياسته المنفردة.

وعلى سبيل المثال كان من المقرر أن تبحث لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي يوم الاثنين وضع الحقوق الأساسية في المجر. وكان أوربان أيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وهناك سياج بالفعل من الأسلاك الشائكة أقيم في عام 2015 عندما كانت المجر جزءا من المسار البري الرئيسي لمئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين وكثير منهم من الفارين من الحرب الأهلية في سوريا.

وأغلقت المجر على نحو فعال هذا الطريق إلى ألمانيا التي كان كثيرون يتوجهون إليها لكن المجر قالت إن إقامة سياج ثان سيزيد من فاعلية الحاجز وسيوقف المهاجرين إلى أن يتم التعامل مع طلباتهم للحصول على حق اللجوء.

وكان يانوش لازار مدير مكتب رئيس الوزراء قال الأسبوع الماضي إن الحكومة خصصت 130 مليون دولار لبناء السياج ومخيمات احتجاز للمهاجرين.

وأضاف أن السياج الحدودي الثاني -الذي سيمتد حاليا على الحدود بين المجر وصربيا فقط- سيقام بمجرد أن تسمح الأحوال الجوية بذلك وسيكون قائما بنهاية فصل الربيع.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0783 sec