  • الإثنين ٣٠ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188573 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 16:50 الاقسام: ثقافة وفن  
الأسبوع المقبل.. المؤتمر الدولي للدراسات القرآنیة يقام في طهران

الأسبوع المقبل.. المؤتمر الدولي للدراسات القرآنیة يقام في طهران

ستنظّم منظمة النشاطات القرآنیة للآكاديميين الايرانيين، الأسبوع المقبل، المؤتمر الدولي للدراسات القرآنیة المتعددة التخصصات في العاصمة الايرانية طهران.مؤتمر الدراسات القرآنیة المتعددة التخصصات من المقرر تنظیمه خلال الفترة من6 لغایة 8 مارس / أذار القادم بالعاصمة طهران.

وسیتناول المؤتمر 4 محاور وهي «الدراسات القرآنیة المتعددة التخصصات والصحة»، و«منهجیة الدراسات القرآنیة المتعددة التخصصات»، و«تطوير دراسات الإنتظام في القرآن»، و«الدراسات التثقیفیة وإدارة الشؤون القرآنیة في البلاد».

وفي هذا الاطار، ستنوي منظمة النشاطات القرآنیة للآكاديميين الايرانيين تنظيم ندوة صحفية للاعلان عن تفاصيل هذا المؤتمر، وذلك يوم الأحد المقبل 5 مارس في مقرها الكائن بالعاصمة طهران في شارع انقلاب، شارع قدس، شارع بزركمهر، العمارة رقم 85.

هذا ویذكر أن هناك عدداً من الأكادیمیین من الجمهورية الاسلامية الايرانية وخارجها سيشاركون في هذا المؤتمر منهم «علي منتظري، غلامعلي افروز، احمد باكتشي، احد فرامرز قراملكي، مجید معارف، الشيخ مهدوي راد، الشيخ سعید بهمني، ابوالفضل خوش‌منش، باقر غباري بناب، تری جان لوات، عمر احمد ادریس، حنان داور، آدم بمبا ومحمد عباس عبدالرزاق».

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2031 sec