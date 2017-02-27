ستنظّم منظمة النشاطات القرآنیة للآكاديميين الايرانيين، الأسبوع المقبل، المؤتمر الدولي للدراسات القرآنیة المتعددة التخصصات في العاصمة الايرانية طهران.مؤتمر الدراسات القرآنیة المتعددة التخصصات من المقرر تنظیمه خلال الفترة من6 لغایة 8 مارس / أذار القادم بالعاصمة طهران.

وسیتناول المؤتمر 4 محاور وهي «الدراسات القرآنیة المتعددة التخصصات والصحة»، و«منهجیة الدراسات القرآنیة المتعددة التخصصات»، و«تطوير دراسات الإنتظام في القرآن»، و«الدراسات التثقیفیة وإدارة الشؤون القرآنیة في البلاد».

وفي هذا الاطار، ستنوي منظمة النشاطات القرآنیة للآكاديميين الايرانيين تنظيم ندوة صحفية للاعلان عن تفاصيل هذا المؤتمر، وذلك يوم الأحد المقبل 5 مارس في مقرها الكائن بالعاصمة طهران في شارع انقلاب، شارع قدس، شارع بزركمهر، العمارة رقم 85.

هذا ویذكر أن هناك عدداً من الأكادیمیین من الجمهورية الاسلامية الايرانية وخارجها سيشاركون في هذا المؤتمر منهم «علي منتظري، غلامعلي افروز، احمد باكتشي، احد فرامرز قراملكي، مجید معارف، الشيخ مهدوي راد، الشيخ سعید بهمني، ابوالفضل خوش‌منش، باقر غباري بناب، تری جان لوات، عمر احمد ادریس، حنان داور، آدم بمبا ومحمد عباس عبدالرزاق».