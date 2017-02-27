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رقم الخبر: 188572 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 16:49 الاقسام: سياحة  
جسر (شهرستان).. معلم تاريخي في مدينة اصفهان السياحية
بناؤه مستمد من النماذج الرومانية

جسر (شهرستان).. معلم تاريخي في مدينة اصفهان السياحية

تم بناء جسر (شهرستان) في القرن الرابع عشر من الميلاد في شرق مدينة أصفهان، ويربط الجسر قرية شهرستان في الجانب الشمالي بالمنطقة الزراعية على الضفة الجنوبية.

ويعد بناء هذا الجسر مستمدا من نماذج رومانية، وقد صممت الدعامات الضخمة لحماية العوامات من سيول نهر «زايَنديه،. وقد وضعت صدادات في الجانب الموازي لاتجاه تدفق المياه للتقليل من ظاهرة الدوامات التي تعمل على تآكل القراميد على الجوانب.

وحسب النموذج الروماني، توجد قنوات ثانوية في الدعامات. وتمتد هذه القنوات بامتداد الانحناء في القناطر الرئيسية بحيث تعامل مع أكبر قدر ممكن من المياه. ولتفادي مخاطر الانهيار بسبب اندفاع كميات كبيرة من المياه من العلو إلى الأجزاء الأقل اتساعا، فقد تم شق قنوات أخرى إضافية للتصريف تجري من القنوات الثانوية وتعود إلى القنوات الرئيسية حيث يتوقع أن يكون منسوب الماء أقل لأن عرضها أكثر اتساعا. وقد شهد الجسر حادث اغتيال الخليفة العباسي الرشيد بالله حيث قتل على يد الإسماعيليين سنة 532 هـ / 1138 م.

 

 

 

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جسر شهرستان في اصفهانجسر شهرستان في اصفهان
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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