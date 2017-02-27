تم الاعلان عن الاعمال المنتخبة لمجلس كتب الاطفال وذلك في خمسة أقسام هي الشعر والقصة والتوثیق والرسوم والنشر الالكتروني وذلك بمناسبة الذكری الرابعة والخمسین لتأسیس هذا المجلس.

وعقدت المراسم الخاصة بمرور 54 عاماً علی تأسیس مجلس كتب الاطفال بمشاركة نوش آفرین انصاري ومهدي محقق وایران كركین ورضا بابك وفریدة فرجام مع جمع غفیر من الكتاب والشعراء والمترجمین تم فیها دراسة الاعمال المنتخبة والجدیرة بالتقدیر من قبل لجنة خاصة بمجلس كتب الاطفال وذلك في خمسة فروع هي الشعر والقصة والتوثیق والرسوم والنشر الالكتروني.

هذا وأعلنت لجنة توزیع الجوائز في مجال الشعر بأن كتاب «طریق قصیر نحو القمر» من أشعار شاهین رهنما نال درع اللجنة فیما تم تقديم كتابي «وطني ایران» من أشعار اسد الله شعباني و«قلب المطر» من اشعار حمید رضا شكارسري كأعمال جدیرة بالتقدیر.

وخصصت هذه اللجنة في قسم القصة أیضاً درع اللجنة لقصة «نادني بشكل جمیل» بقلم فرهاد حسن زاده وقصة «تحت ضوء القمر، قداس» لجاكلين ودسون وترجمة كیوان عبیدي زاكاني و«البحر وراء الشارع» ترجمة فرزاد فربد و«شلال الثلج» ترجمة محبوبة نجف خاني و«الوحشي» ترجمة نسرین وكیلي و«لم أكتب واجبي اللیلي بسبب ...» ترجمة رضي هیرمندي.

وفي قسم القصة أیضاً تم اعطاء شهادات تقدیر لهذه القصص وهي: «الامبراطور القزم في بلاد لي لي بوت» بقلم جمشید خانیان و«الاقلیم الثامن» لمحسن هجري و«الولد الذي صعد حتی الی القمر» ترجمة شهلا انتظاریان و«جدي الاخضر» ترجمة مینا بورشعبان و«یا أمي لماذا تنسین اسمك» و«بائع الجرائد» ترجمة بروین علي بور و«أبعد من الحلم» ترجمة زهره قائیني و«أنا هي» ترجمة ناهید معتمدي و«من الذي یخاف من الكتاب السیئ الكبیر» ترجمة محبوبه نجف خاني و«قصة السیدة الببغاء والسید بازركان» بقلم فرهاد حسن زاده و«آرش صاحب القوس» بقلم محمد هادي محمدي.

أما لجنة الجوائز الخاصة بالقصص الوثائقیة فقد منحت درع اللجنة لهانیة فكور مترجمة قصة «الدب الصغیر وشجرة الآمال» فیما تم منح شهادة تقدیر الی كل من عباس جهانغیران لكتابه «ولد الخبز والملح» ولابراهیم اصلاني علی كتابه «احیاناً الحیاة: افكار ورموز الصبا» وفرح یزدي فر مترجم كتاب «رسوم لاشیئ».

أما لجنة الجوائز الخاصة بالرسوم فقد تم الاعلان عن انتخاب كل من كاظم طلائي مدیر الشؤون الفنية لكتاب «الطریق والبئر» و«قصص قرآنیة» ومدیر دار طلائي للنشر فیما منحت شهادات تقدیر الی كل من آمنه اربابون لرسومها في كتاب «آلة تسخین الساندویج» وغزالة بیكدلو علی رسومها في كتاب «هناك فأر في بطاقة الدعوة» وسبهر حاجي آبادي علی رسومه في مجموعة «التنین السحري» ومحمد صادق علی رسومه في كتاب «ولد الطبیعة» ولیدا معتمد علی رسومها في كتاب «یا اطفال لدي كلام تصدقونه».

كما تم منح درع اللجنة في مجال النشر الالكتروني الی نورا حق برست مدیرة مركز الابداع الفكري للاطفال والاحداث علی مجموعتها «عنقاء القصص الایرانیة» وكذلك علی إصدارها للكتاب الالكتروني «دودة بثلاث نقاط».