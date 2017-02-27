قالت مصادر من الاتحاد الأوروبي امس إن وزراء البيئة ناقشوا كيفية التوصل إلى تسوية بشأن إصلاحات سوق الكربون إذ تنقسم الدول بشأن الموازنة بين الطموحات المناخية وحماية الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وتسعى الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 دولة للتوصل إلى اتفاق بعد أن تبنى البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي مشروع إصلاح لنظام مبادلة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.

ونظام الحد من الانبعاثات ومبادلتها هو السياسة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه المناخية عن طريق تنظيم الانبعاثات في 11 ألف منشأة صناعية ومحطة توليد كهرباء. وشهد الاتحاد فائضا في المعروض منذ الأزمة المالية التي خفضت الأسعار.

لكن دول الاتحاد منقسمة بشأن ثلاث قضايا رئيسية هي مستوى الطموح بشأن إجراءات دعم الأسعار وحجم الحماية الذي تحتاجه الصناعات لتظل قادرة على المنافسة وأفضل وسيلة لإدارة الأموال لمساعدة الدول المتأخرة في تنفيذ الإجراءات على تحديث اقتصاداتها. وقال أحد الدبلوماسيين «نحن نستعد للمعركة».

وتحتاج دول الاتحاد لموقف مشترك قبل بدء المحادثات مع البرلمان والمفوضية الأوروبية وهي الخطوة الأخيرة قبل إصدار تشريع للاتحادالأوروبي بشأن الإصلاحات التي كانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد قد حددت له موعدا قبل عام.