احرز كاوه رضائي الهدف الاول في الثانية 50 من بداية المباراة وسيطر استقلال طهران على اكثر مجريات المباراة سوى بعض الدقائق المتفرقة التي ضغط فيها الفريق السعودي.

وجاء الهدف الثاني في الشوط الثاني من المباراة عن طريق اللاعب سيد محسن كريمي.

وختم استقلال المباراة في دقائقها الاخيرة بهدف للمدافع بادواني من ضربة رأس رفعها له اميد ابراهيمي .

وبهذا يصبح رصيد كل فرق المجموعة ثلاث نقاط بعد ان تغلب اليوم ايضا الفريق الاوزبكي على الاهلي الاماراتي.

وفي المجموعة الاخرى استطاع استقلال خوزستان ان يتصدر المجموعة باستحقاق واقتدار بعد ان حقق الفوز الثاني له حيث فاز على الجزيرة الاماراتي بطل الدوري هناك بهدف نظيف واستحكم مكانه في مشاركته الآسيوية الاولى.

هذا وقد سجل هدف الفوز اللاعب الاجنبي في صفوف الفريق الخوزستاني نانك في الدقائق الاولى من الشوط الاول.