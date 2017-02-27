البابوننج وفيتامين «ب» والمغنيسيوم لنوم عميق أثبتت العديد من الدراسات العلمية التي أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين في «معهد الصحة الفرنسي» فاعلية الشاي الأخضر والبابوننج وفيتامين « ب» والماغنيسيوم، في الحصول على نوم هادىء وعميق دون المعاناة من أي إضطرابات.