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|رقم الخبر: 188567
|تاريخ النشر: شباط 27, 2017
|الوقت: 16:47
|الاقسام: اجتماعيات
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البابوننج وفيتامين «ب» والمغنيسيوم لنوم عميق
أثبتت العديد من الدراسات العلمية التي أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين في «معهد الصحة الفرنسي» فاعلية الشاي الأخضر والبابوننج وفيتامين « ب» والماغنيسيوم، في الحصول على نوم هادىء وعميق دون المعاناة من أي إضطرابات.
وأوضحت الدراسة أن مادة «التيانين»، وهي حمض أميني طبيعي موجود في أوراق الشاي الأخضر، تعمل على تنشيط موجات ألفا في المخ المسؤولة عن النوم، إلى جانب نبات «الترنجان» (وهو نوع من الشعب المعمر) يساعد على الاسترخاء والنوم العميق والصحي في آن واحد.
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