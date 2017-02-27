تعد السكتة الدماغية السبب الرئيسى للعجز في الولايات المتحدة، ويؤثر المرض العقلى على عشرات الملايين من الأمريكيين كل عام .. فقد توصلت الأبحاث الحديثة إلى وجود علاقة بين الأمراض النفسية والعقلية و زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدماغية.

وتقدر جمعية القلب الأمريكية حدوث ما يقرب من 800.000 حالة سكتة دماغية في الولايات المتحدة سنويا، ليلقى نحو 13000مريض حتفه متأثرا بالمرض، حيث تعد السكتة الدماغية السبب الرئيسى للوفاة التي يمكن الوقاية منه في الولايات المتحدة.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن المعهد الوطني للصحة العقلية، تؤثر الاضطرابات النفسية على عدد كبير من سكان الولايات المتحدة، حيث عاني أكثر من 43 مليون بالغ أمريكى تخطت أعمارهم الثامنة عشرة شكلا من أشكال المرض العقلي العام الماضي، وهو ما يمثل ما يقرب من 18% من جميع البالغين في الولايات المتحدة.