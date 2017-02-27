صنع باحثون ايرانيون جيلا جديدا من أجهزة نانو للاستشعار المبكر قادرة على تشخيص الخلايا السرطانية وتمايزها عن الخلايا الطبيعية في غضون 5 ساعات.

وحاز الجهاز المصنع محليا على المرتبة الثانية في قسم الكهرباء والحاسوب بمهرجان الخوارزمي العلمي الدولي الذي يقام في ايران كل عام.

وقال الدكتور محمد عبدالاحد عضو الهيئة التدريسية في كلية هندسة الكهرباء بجامعة طهران، ان هذا الجهاز هو ثمرة لابحاث ودراسات استمرت عدة سنوات حول تشخيص الخلايا السرطانية باستخدام اسلوب نانوتكنولوجيا وفي النهاية استطاع الفريق البحثي تصنيع عدة اجهزة لهذا الهدف تنتمي لجيلين او ثلاثة

واضاف عبدالاحد: ان الفريق البحثي الايراني سجل بحثه ومنتجاته عالميا ويعد حاليا احد الفرق الناشطة على الصعيد الدولي في مجال تشخيص الخلايا السرطانية وفق تقنية نانوالكترونيك.