توجت المجرية تيميا بابوش بلقب بطولة بودابست للتنس بعدما فازت في النهائي على التشيكية لوسي سافاروفا.

وتمكنت بابوش من الظفر باللقب عقب الفوز على سافاروفا بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6-7 (4-7) و6-4 و6-3.

وفازت بابوش (23 عاما) على المخضرمة سافاروفا في مباراة استغرقت ساعتين و17 دقيقة لتتوج بتاسع لقب في مسيرتها.

وبهذا الانتصار ثأرت اللاعبة المجرية نظرا لأن سافاروفا فازت عليها مرتين قبل ذلك في 2012 ببطولة ايستبورن وفي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة منذ ثلاثة مواسم.

وفازت بابوش (23 عاما) على المخضرمة سافاروفا في مباراة استغرقت ساعتين و17 دقيقة لتتوج بتاسع لقب في مسيرتها.

وبهذا الانتصار ثأرت اللاعبة المجرية نظرا لأن سافاروفا فازت عليها مرتين قبل ذلك في 2012 ببطولة ايستبورن وفي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة منذ ثلاثة مواسم.