توج مانشستر يونايتد بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بفوز مثير على منافسه ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

أحرز ثلاثية مانشستر يونايتد، زلاتان إبراهيموفيتش (هدفين) وخيسي لينجارد في الدقائق 19 و38 و87، بينما سجل هدفي ساوثامبتون مانولو جابياديني في الدقيقتين 46 من عمر الشوط الأول و48.

وبهذه النتيجة حقق الشياطين الحمر لقب كأس الرابطة للمرة الخامسة في تاريخهم.

كما رفع السلطان إبرا رصيده إلى 26 هدفا، ليكون أكثر من سجل ليونايتد منذ بداية الموسم الماضي، رغم انضمامه مطلع الموسم الجاري.