تمسك نادي روما بالأمل الضئيل في مطاردة يوفنتوس صاحب الصدارة بالفوز على مضيفه إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة رقم 26 للكالتشيو.

تقدم روما بهدفين عبر البلجيكي ناينجولان في الدقيقتين 12 و54، قبل أن يقلص الأرجنتيني إيكاردي النتيجة في الدقيقة 81، ليختتم مواطنه بيروتي الأهداف بتسجيل الهدف الثالث لروما في الدقيقة 85، ليرتفع رصيد فريق العاصمة إلى 59 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد إنتر عند 48 نقطة في المركز السادس.

هذا وكانت نتائج باقي مباريات المرحلة كالاتي:

باليرمو1 – سامبدوريا 1

لاتسيو 1 – اودينزه صفر

فيرونا 2 – بيسكارا صفر

جنوى 1 – بولونيا 1

ساسولو صفر – ميلان 1

كروتوني 1 – كالياري 2

انتر ميلان 1 – روما 3