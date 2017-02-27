باريس سان جيرمان يُهين مارسيليا بخماسية ويخطف الوصافة تمكن باريس سان جيرمان من التلاعب بمضيفه مارسيليا وأهانه بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الأحد على ملعب "فيلودروم" في إطار الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي.