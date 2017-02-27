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|رقم الخبر: 188559
|تاريخ النشر: شباط 27, 2017
|الوقت: 14:15
|الاقسام: رياضة
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باريس سان جيرمان يُهين مارسيليا بخماسية ويخطف الوصافة
تمكن باريس سان جيرمان من التلاعب بمضيفه مارسيليا وأهانه بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الأحد على ملعب "فيلودروم" في إطار الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي.
وأحرز أهداف الفريق الباريسي كل من البرازيلي ماركينيوس (6) والأوروجواياني إدينسون كافاني (16) والبرازيلي لوكاس مورا (50) والألماني يوليان دراكسلر (55) والفرنسي بليز ماتويدي (72)، فيما سجّل هدف مارسيليا الوحيد المدافع رود فاني (70).
ورفع باريس سان جيرمان رصيده بعد هذا الفوز الكبير إلى 59 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن نيس الذي عاد للمركز الثالث، وبفارق 3 نقاط عن موناكو المتصدر، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة في المركز السابع.
هذا وكانت نتائج المباراتان الاخريتان كالتالي:
سانت ايتيان صفر – كان 1
ليون 5 – ميتز صفر
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