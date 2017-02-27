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رقم الخبر: 188558 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 14:14 الاقسام: رياضة  
استقلال خوزستان يطمح لانتصار ثان بدوري أبطال آسيا

استقلال خوزستان يطمح لانتصار ثان بدوري أبطال آسيا

يطمح فريق استقلال خوزستان الايراني لتحقيق انتصار ثان ببطولة دوري ابطال آسيا لكرة القدم 2017 يوم الاثنين، عندما يحل ضيفا على فريق الجزيرة الإماراتي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وكان استقلال خوزستان بطل الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي، قد فاز بالجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية لدوري الابطال، على الفتح السعودي 1-0 في مسقط (الارض المحايدة لمواجهات الاندية الايرانية والسعودية).
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً الفتح السعودي مع ضيفه لخويا القطري على ستاد عبدالله بن جلوي في الإحساء.
ويتصدر لخويا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام استقلال خوزستان، في حين لا زال رصيد الفتح والجزيرة خالياً من النقاط.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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