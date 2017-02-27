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رقم الخبر: 188557 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 14:13 الاقسام: رياضة  
ريال مدريد يُغرق "الغواصات الصفراء" ويستعيد الصدارة
وبرشلونة يهزم اتلتيكو على ارضه وبين جماهيره

ريال مدريد يُغرق "الغواصات الصفراء" ويستعيد الصدارة

عاد ريال مدريد من بعيد وقلب تخلفه بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين على فياريال 3-2 مساء الأحد على ملعب "لا سيراميكا" في الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يباغت فياريال خصمه بهدفين حملا توقيع مانو تريجيروس (50) وسيدريك باكامبو (56)، وأحرز جاريث بيل هدف ريال الأول في الدقيقة 64 من كرة رأسية، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل منطقة جزاء فياريال نفذها البرتغالي كريستيانو رونالدو بنجاح في الدقيقة 74.

ومن كرة قطعها البديل إيسكو من منتصف الملعب، وصلت الكرة إلى الظهير الأيسر مارسيلو الذي رفع عرضية مميزة قابلها البديل الآخر ألفارو موراتا في المرمى بالدقيقة 84.

وارتفع رصيد ريال مدريد بهذا الفوز إلى 55 نقطة، واستعاد الصدارة من برشلونة الفائز بدوره على أتلتيكو مدريد 2-1 الأحد أيضا رافعا رصيده إلى 54 نقطة، أما فياريال فبقي سادسا برصيد 39 نقطة، لتتقلص آماله في المنافسة على أحد المقاعد الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

اسبانيول 3 – اوساسونا صفر

اتلتيك بيلباو 3 – غرناطة 1

خيخون 1 – سيلتافيجو 1

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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