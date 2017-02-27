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رقم الخبر: 188556 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 14:12 الاقسام: رياضة  
كيرت بوش يفوز بسباق دايتونا 500

كيرت بوش يفوز بسباق دايتونا 500

تجاوز كيرت بوش الفوضى ليفوز بسباق دايتونا 500 للسيارات الأحد حيث فشل حوالى نصف عدد السيارات المشاركة الـ40 في الوصول لخط النهاية.

وبعد بداية سليمة للسباق الافتتاحي في سلسلة كأس مونستر إينرجي بسباقات ناسكار الأمريكية، تحول النصف الثاني المكون من 200 لفة إلى معركة مدمرة، وشهد حادثا تلو الآخر ليخرج العديد من المرشحين والأبطال السابقين، ومنهم ديل ايرنهاردت الابن، البطل مرتين في دايتونا بيتش، وجيمي جونسون ومات كينسيث.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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