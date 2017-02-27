واشار علي شمخاني، في تصريح ادلى به اثناء حضوره في مهرجان مجاهدي العلم والتقنية في جامعة آزاد (الحرة) في طهران يوم الاثنين، الى التأثيرات العلمية التي لانظير لها على في احداث الازدهار الاقتصادي للبلاد، موضحا ان نمو النشاطات العلمية بين صفوف جيل الشباب في البلاد لاسيما بين كوادر التعبئة تعد مثالا ونموذجا يستحق التقدير.

واعتبر التعددية واتساع دائرة الانجازات العلمية وتفوق جيل الشباب المتعلم في هذا المجال يؤكد امكانية استخدام طاقاتهم على مختلف الصعد كما حصل خلال حرب السنوات الثمانية، حيث يمكن معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية في البلاد عبر الاعتماد على طاقات النخبة الشبابية.

وفي سياق آخر اعرب ممثل قائد الثورة وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني عن ارتياحه للجهود المبذولة في جامعة آزاد وصنع اجواء مناسبة للطلبة والباحثين على مختلف الصعد، معتبرا انه بالنظر الى الجوانب التخصصية للتهديدات والاضرار المستجدة فإنه ينبغي الاستفادة من الطاقات العلمية والروح التعبوية من اجل نيل نتائج مطلوبة بالتناسب مع الحاجات الحيوية للبلاد.

من جانب آخر، فند امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، المزاعم التي تم تداولها بشأن لقائه مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في العراق.

وصرح شمخاني على هامش تفقده المهرجان ورداً على سؤال حول لقائه بوزير الخارجية السعودي في العراق قائلاً: أنا انفي مثل هذا الخبر.

وردا على مزاعم وزير الخارجية السعودي فيما يخص عدم حدوث اي عمليات ارهابية في ايران قال امين المجلس الاعلى للامن القومي: ان السعوديين والارهابيين يمكنهم القيام بالتفجيرات والعمليات الارهابية في الاماكن التي ترعرعوا فيها.

واشار شمخاني الى ان ايران اجنبية على تربية الارهابيين مضيفا القول: اضافة الى ذلك فان ايران تنعم بجهاز امني يقظ وشعب واعي يسجل حضوره في جميع المجالات.

ولفت امين المجلس الاعلى للامن القومي الى ان بعض الدول الاقليمية تشهد عمليات ارهابية، يقوم بها اشخاص تعلموا ودرسوا او عاشوا هناك وتلقوا تعليمات وانتقلوا منها الى اماكن اخرى واضاف: انهم اليوم ينتقمون من بعضهم البعض بمجرد نشوب اي خلافات سياسية، هذا فضلا عن انهم يفتقرون الى شعب او حكومة متماسكة واجهزة امنية بمستوى مكافحة الارهاب، فضلا عن افتقارها لنظام متناغم مع المجتمعات المتحررة.



