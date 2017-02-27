الوفاق/خاص- اختيرت زهرا نعمتي لاعبة القوس والنشاب الايرانية كافضل لاعبة في العالم بهذه اللعبة، وتم هذا الاستفتاء اعتباراً من 1 كانون الاول ولغاية 13 منه، وشارك فيه 43 نفر من مختلف انحاء العالم، فكانت اغلبية الاصوات لصالح نعمتي.

وكانت زهرا نعمتي قد حصلت على أخر جائزة للعبة في العام الماضي بدورة الالعاب البارا الاولمبية في ريو دي جانيرو، وجاء اندره شلبي من اميركا بعنوان افضل لاعب للعبة بالنسبة للرجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان هذا الامريكي (شلبي) يشارك لاول مرة في ريو وقد حصل على الميدالية الذهبية بعد ان تغلب على سيمونلي في النهائي.

وكانت نعمتي قد شاركت قبل الدورة البارا اولمبية الماضية بدورة الالعاب الاولمبية مشاركة مع ابراهيم رنجبر في فئة الفرق، واستطاعا ان يحرزا الميدالية الفضية.

ومن الجدير بالذكر ان زهرا في عام 2003 تعرضت لحادثة مؤسفة مما ادى الى قطع نخاعها، وبعد ذلك بدأت تشارك في البطولات لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي في هذه الحالة الرياضية الوحيدة في العالم التي حصلت على ميدالية ذهبية في البطولات الاولمبية والبارا اولمبية.