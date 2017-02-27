اعلن وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان، اليوم الاثنين، عن اطلاق احدث صاروخ كروز بحري ايراني من طراز "نصير" مصنع محليا في مناورات "الولاية 95" التي تجريها بحرية الجيش الايراني في مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي.

وقال دهقان، في تصريح صحفي ، ان هذا الصاروخ نجح في اصابة هدفه بدقة.

ولم يدل وزير الدفاع الايراني بتفاصيل اخرى حول مدى الصاروخ.

ويشار الى ان المرحلة النهائية من مناورات "الولاية 95" الكبرى التي تجريها بحرية الجيش الايراني انطلقت منذ يوم امس الاحد وتنفذ في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع.