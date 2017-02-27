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|رقم الخبر: 188548
|تاريخ النشر: شباط 27, 2017
|الوقت: 11:52
|الاقسام: عربيات
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قائد عسكري عراقي يعلن تحرير حي الطيران غربي الموصل
اعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، اليوم الاثنين، ان القوات الامنية العراقية تمكنت من تحرير حي الطيران غربي الموصل.
وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير يار الله: ان "قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع حررت حي الطيران غربي الموصل ورفعت العلم العراقي فوق المباني".
واضاف يار الله ان "تلك القوات كبدت التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات".
وتواصل القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي عمليات تحرير الجانب الايمن (غرب) من مدينة الموصل ، حيث حررت لغاية الآن مواقع مهمة ابرزها مطار الموصل ومعسكر الغزلاني والحاق خسائر فادحة بتنظيم "داعش" الارهابي بالارواح والمعدات.
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