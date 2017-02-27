قائد عسكري عراقي يعلن تحرير حي الطيران غربي الموصل اعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، اليوم الاثنين، ان القوات الامنية العراقية تمكنت من تحرير حي الطيران غربي الموصل.