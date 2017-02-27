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|رقم الخبر: 188547
|تاريخ النشر: شباط 27, 2017
|الوقت: 11:51
|الاقسام: محليات
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الرئيس روحاني يهنئ باليوم الوطني للكويت
بعث الرئيس الايراني حسن روحاني برقية الى امير الكويت هنأه فيها والحكومة والشعب لمناسبة اليوم الوطني للبلد الشقيق والصديق الكويت.
وقدم الرئيس روحاني اخلص التهاني والتبريكات لامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وحكومة وشعب بلاده لمناسبة اليوم الوطني للكويت وقال، انني على ثقة بان العلاقات الاخوية ستنمو وتترسخ يوما بعد يوم على اساس حسن الجوار القائم بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الكويت وفي ظل الأواصر التاريخية والثقافية بينهما. سائلا الباري تعالى بموفور الصحة والسلامة لامير الكويت والسعادة والازدهار لشعب بلاده.
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