وقدم الرئيس روحاني اخلص التهاني والتبريكات لامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وحكومة وشعب بلاده لمناسبة اليوم الوطني للكويت وقال، انني على ثقة بان العلاقات الاخوية ستنمو وتترسخ يوما بعد يوم على اساس حسن الجوار القائم بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الكويت وفي ظل الأواصر التاريخية والثقافية بينهما. سائلا الباري تعالى بموفور الصحة والسلامة لامير الكويت والسعادة والازدهار لشعب بلاده.

