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|رقم الخبر: 188546
|تاريخ النشر: شباط 27, 2017
|الوقت: 11:48
|الاقسام: رياضة
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بعد انضمامه لـ"سباهان" .. الاوزبكي جباروف يشيد بجمالية اصفهان
أشاد اللاعب الدولي الاوزبكي سرور جباروف الذي انضم مؤخرا لفريق سباهان اصفهان المنافس بالدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بجمالية مدينة اصفهان.
وأضاف جباروف الحائز على لقب أفضل لاعب في آسيا عامي 2008 و2011، في حديث لوكالة انباء فارس، أنه سعيد بالعيش في مدينة اصفهان وأن ظروفه فيها ممتازة للغاية ولم يتوقع بان يحاط بمثل هذه الاجواء، مضيفا أنه تفاجأ بالمدينة ويقضي أوقات ممتعة مع فريقه الجديد سباهان.
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