وأضاف جباروف الحائز على لقب أفضل لاعب في آسيا عامي 2008 و2011، في حديث لوكالة انباء فارس، أنه سعيد بالعيش في مدينة اصفهان وأن ظروفه فيها ممتازة للغاية ولم يتوقع بان يحاط بمثل هذه الاجواء، مضيفا أنه تفاجأ بالمدينة ويقضي أوقات ممتعة مع فريقه الجديد سباهان.