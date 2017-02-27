  • الإثنين ٣٠ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188546 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 11:48 الاقسام: رياضة  
بعد انضمامه لـ"سباهان" .. الاوزبكي جباروف يشيد بجمالية اصفهان

بعد انضمامه لـ"سباهان" .. الاوزبكي جباروف يشيد بجمالية اصفهان

أشاد اللاعب الدولي الاوزبكي سرور جباروف الذي انضم مؤخرا لفريق سباهان اصفهان المنافس بالدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بجمالية مدينة اصفهان.

وأضاف جباروف الحائز على لقب أفضل لاعب في آسيا عامي 2008 و2011، في حديث لوكالة انباء فارس، أنه سعيد بالعيش في مدينة اصفهان وأن ظروفه فيها ممتازة للغاية ولم يتوقع بان يحاط بمثل هذه الاجواء، مضيفا أنه تفاجأ بالمدينة ويقضي أوقات ممتعة مع فريقه الجديد سباهان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/1057 sec