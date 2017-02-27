4 منها في اليوم الثاني فريق التجذيف الايراني يتقلد 7 ميداليات ملونة ببطولة آسيا أحرز فريق التجذيف الايراني 3 ميداليات برونزية الاحد وهو اليوم الثالث لبطولة آسيا للتجذيف المتعرج، رافعا رصيده الى 7 ميداليات ملونة في منافسات هذه البطولة التي جرت بمدينة ناخن نايوك بتايلند.