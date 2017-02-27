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|رقم الخبر: 188545
|تاريخ النشر: شباط 27, 2017
|الوقت: 11:46
|الاقسام: رياضة
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4 منها في اليوم الثاني
فريق التجذيف الايراني يتقلد 7 ميداليات ملونة ببطولة آسيا
أحرز فريق التجذيف الايراني 3 ميداليات برونزية الاحد وهو اليوم الثالث لبطولة آسيا للتجذيف المتعرج، رافعا رصيده الى 7 ميداليات ملونة في منافسات هذه البطولة التي جرت بمدينة ناخن نايوك بتايلند.
حققت ركسانا رازقيان الميدالية البرونزية في الكاياك الفردي للسيدات المتقدمات ونال همايون محمد بور ومهدي كريمي البرونزية بالكانوي الثنائي للمتقدمين.
كما احرز امير رضا نجاد ومحمد مهدي كنارنك الميدالية البرونزية في الكانوي الثنائي تحت 18 عاما.
وكانت ايران قد احرزت يوم السبت وهو اليوم الثاني للبطولة 4 ميداليات متنوعة.
ففي الكانوي الزوجي للفتيات تحت 18 عاما فازت دنيا محمدي وفائزة روناسي بالذهبية.
وفي نهائي الكانوي الفردي للسيدات المتقدمات فازت ركسانا رازقيان بالميدالية البرونزية.
وفي المسابقات الفرقية للكاياك الفردي تحت 18 عاما فاز دانيال خسروي ورضا خليلي وماهان ادريسي بالميدالية الفضية.
وفي المسابقات الفرقية للكانوي الفردي للمتقدمين فاز امير محمد فتاح ومهدي كريمي وهمايون محمد بور بالميدالية البرونزية.
وبذلك بلغت حصيلة ايران في ختام البطولة 7 ميداليات، ذهبية واحدة واخري فضية و 5 برونزيات.
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