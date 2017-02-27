أكد المدير العام للتلفزيون الجزائري 'توفيق خلادي' يوم الأحد أن مساعي الجزائر لكسر احتكار بث الأحداث الرياضية الكبرى بإفريقيا في طريقها إلى التجسيد، وسيتمكن كل مواطني القارة من مشاهدة ومتابعة كل الأحداث الرياضية الكبيرة على المدي القريب.

وأوضح توفيق خلادي أنه تقرر 'إنشاء سوق إفريقية موحدة، للقضاء على الفوضي التي تشهدها القارة حاليا'، مؤكدا أنه تقررت العودة إلى سوق واحدة وهو إفريقيا.

وكانت السوق الإفريقية للبث مقسمة في السابق إلى سوق المغرب العربي، وسوق جنوب إفريقيا، وسوق نيجيريا ومنطقة إفريقيا ما تحت الساحل، وهو ما جعل من مهمة الاتحاد الافريقي في المفاوضات مع جميع ملاك الحقوق جد صعبة.

وبحسب توفيق خلادي، فإن 'المفاوضات مع سوق موحدة ستمكن من اقتناء حقوق نقل الأحداث الرياضية الكبرى بأسعار معقولة تتيح للجماهير الإفريقية متابعة المباريات الكبرى إذاعيا وتلفزيونيا'، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة ستتمثل في 'وضع الإطار القانوني لهذه السوق الموحدة الجديدة'.

ويعتمد هذا الإطار القانوني على 'المرور على البرلمان الافريقي لإعداد لائحة تطلب من جميع البرلمانات الإفريقية تشريع قوانين تمكن من مواجهة جميع الفيدراليات المحلية والفيدرالية الإفريقية والفيفا، مثلما تم سابقا في أوروبا من خلال ما يعرف 'بـالتلفزيون دون حدود' الذي أقرته اللجنة الأوربية.

وقال عبد الرحيم سليمان 'إن غول المال حرم الجماهير من متابعة أهم الاحداث الرياضية، بسبب ضعف المنظومة التشريعية العربية'، مشيرا إلى أنه 'في أوروبا مثلا هناك قوانين تحمي المشاهد ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقوم قناة خاصة بشراء حقوق البث وتحرم القناة العمومية من بث تظاهرات هامة'.

وقال عبد الرحيم سليمان إن هناك قنوات احتكرت حقوق البث وتبيعها 'بسعر يفوق 50 مرة ثمنها الحقيقي'، مؤكدا أن الاتحاد يعمل حاليا لسن قوانين عربية ومحلية لحماية المواطنين من مثل هذه الممارسات وضمان حقه الإعلامي'، مشيرا إلى أن 90 في المائة من العرب لا يملكون قنوات مشفرة.

وكان التلفزيون الجزائري قد اعتذر للجزائريين عن عدم قدرته على بث مباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها الغابون مؤخرا، بسبب المبلغ الضخم والخيالي الذي طرحته الجهة المحتكرة لحقوق البث والذي ناهز 20 مليون دولار.

وتحتكر قنوات 'بي. أن سبورت' القطرية حقوق بث أهم الأحداث الرياضية التي يتابعها المشاهد العربي والإفريقي، خاصة مباريات كرة القدم، مثل كأس العالم وكأس أمم إفريقيا وكأس آسيا.