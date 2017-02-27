وقال فيون في بيان إن فرنسا تشهد وضعا أشبه بحرب أهلية تعطل الحملات قبل شهرين من التصويت المقرر في مايو/ ايار وابريل/ نيسان. وأشار فيون الى مناسبة مع منافسه ايمانيول ماكرون في تولون عطلها محتجون الاسبوع الماضي وتجمع حاشدللجبهة الوطنية في مدينة نانت شابته اعمال عنف استمرت يومين السبت والاحد . وقالت السلطات ان 13 من قوات الدرك اصيبوا في الاشتباكات في نانت عندما نظم نشطاء يساريون احتجاجا ضد الحشد.
وقال فيون " اذكركم أننا في حالة طوارئ ومع ذلك تركت الحكومة ذلك يحدث. وتابع: من المهم أن تهيء الحكومة مناخا لتنظيم الانتخابات بشكل سلس وأن تفرض حكم القانون.