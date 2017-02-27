اتهم فرانسوا فيون مرشح حزب الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الفرنسية الحكومة بعدم بذل ما يكفي لكبح العنف الذي أثر على الحملة الانتخابية.

وقال فيون في بيان إن فرنسا تشهد وضعا أشبه بحرب أهلية تعطل الحملات قبل شهرين من التصويت المقرر في مايو/ ايار وابريل/ نيسان. وأشار فيون الى مناسبة مع منافسه ايمانيول ماكرون في تولون عطلها محتجون الاسبوع الماضي وتجمع حاشدللجبهة الوطنية في مدينة نانت شابته اعمال عنف استمرت يومين السبت والاحد . وقالت السلطات ان 13 من قوات الدرك اصيبوا في الاشتباكات في نانت عندما نظم نشطاء يساريون احتجاجا ضد الحشد.

وقال فيون " اذكركم أننا في حالة طوارئ ومع ذلك تركت الحكومة ذلك يحدث. وتابع: من المهم أن تهيء الحكومة مناخا لتنظيم الانتخابات بشكل سلس وأن تفرض حكم القانون.