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رقم الخبر: 188539 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: عربيات  
النهضة التونسية: رئيس الحكومة لم يستشرنا في التعديل الوزاري

النهضة التونسية: رئيس الحكومة لم يستشرنا في التعديل الوزاري

أعلنت حركة النهضة الإسلامية، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قام بتعديل وزاري على حكومته دون الرجوع إلى الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج الذي تم بموجبه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت حركة النهضة في بيان صحفي، أن المكتب التنفيذي للحركة سيجتمع بشكل طارئ بعد ظهر الاحد لدراسة الموضوع، وتحديد موقف الحركة من هذا التعديل.

واعتبر النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر أنه ليس من صلاحيات رئيس الحكومة أن يعين أعضاء جدد في حكومته بل يختار الشخص ويقدمه لنيل الثقة من البرلمان، لافتا في تصريح لإذاعة موزاييك إن البيان الصادر عن رئاسة الحكومة حول التعديل الوزاري الجزئي المعلن يحتاج إلى مراجعة.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الاحد إجراء تعديل وزاري شمل ثلاث حقائب وزارية، وقال بيان لرئاسة الحكومة، إنه تم تعيين أحمد عضوم  وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام وزير دولة مكلف بالتجارة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: تونس/ وكالات
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