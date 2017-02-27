أنشأ المغرب أول وحدة من الشرطة مخصصة لشؤون البيئة تقضي مهمتها بـ"مكافحة المخالفات البيئية"، وفق ما أفاد مصدر حكومي.

وأعلنت وكالة الأنباء الحكومية "تنصيب الفوج الأول من مفتشي الشرطة البيئية الذي يضم 40 عنصرا" الخميس في الرباط.

وسيقوم المفتشون المجهزون بسيارات سوداء وخضراء عليها شعار "الشرطة البيئية" بالفرنسية والعربية، بعمليات تفتيش في مكبات النفايات ومحطات تكرير المياه، فضلا عن مراقبة نقل النفايات الخطيرة، بحسب الوكالة.

وتابعت أن الشرطة البيئية تقوم بالتعاون مع الشرطة الوطنية والدرك الملكي ووزارة العدل، بمراقبة جميع المخالفات البيئية، لا سيما التقنية منها، والمرتبطة خصوصا بتلوث الهواء، وإنجاز دراسات التأثير على البيئة قبل القيام بمشاريع، والتثبت من مطابقتها للمعايير المعتمدة.

والمغرب الذي استضاف مؤتمر المناخ الدولي الثاني والعشرين العام 2016، يطمح ليكون "أحد الدول الأكثر تقدما" على صعيد حماية البيئة والتنمية المستدامة.