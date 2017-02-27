  • الإثنين ٣٠ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188537 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 19:54 الاقسام: عربيات  
السودان.. 5/1 مليون لاجئ يتأهبون للانطلاق إلى أوروبا

السودان.. 5/1 مليون لاجئ يتأهبون للانطلاق إلى أوروبا

يقيم 5/1 مليون أجنبي بشكل غير مشروع في السودان، في انتظار الهجرة إلى أوروبا أو الأراضي المحتلة في فلسطين، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية السودانية.

وأكد مسؤول إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية، اللواء يس محمد الحسن أن الأجانب المقيمين بالسودان سواء كان بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، فهم تحت المراقبة.

وأشار الحسن إلى وجود حصر مباشر للأجانب الذين دخلوا بعد حصولهم على التأشيرات المطلوبة، بينما يمنح الأجانب المقيمين بطريقة غير مشروعة بطاقات تصدرها السلطات.

وقال المسؤول السوداني في منبر صحيفة "الصحافة" عن "الوجود الأجنبي بالخرطوم.. المخاطر والحلول"، إن الأجانب المقيمين بطريقة مشروعة دخلوا البلاد وفق ضوابط معلومة بعد حصولهم على تأشيرات دخول صادرة عن وزارة الداخلية، أو إحدى البعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج.

ونقلت صحيفة "اليوم التالي" عن الحسن قوله: "المعلومات الخاصة بهذه الفئة وأعدادها محصورة ومعلومة لدى السلطات، ويتراوح عدد أفرادها بحوالي (55 ـ 56) ألف، يعمل معظمهم في مشروعات النفط والمشروعات الاستثمارية الأجنبية".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الخرطوم/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5322 sec