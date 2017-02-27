يقيم 5/1 مليون أجنبي بشكل غير مشروع في السودان، في انتظار الهجرة إلى أوروبا أو الأراضي المحتلة في فلسطين، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية السودانية.

وأكد مسؤول إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية، اللواء يس محمد الحسن أن الأجانب المقيمين بالسودان سواء كان بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، فهم تحت المراقبة.

وأشار الحسن إلى وجود حصر مباشر للأجانب الذين دخلوا بعد حصولهم على التأشيرات المطلوبة، بينما يمنح الأجانب المقيمين بطريقة غير مشروعة بطاقات تصدرها السلطات.

وقال المسؤول السوداني في منبر صحيفة "الصحافة" عن "الوجود الأجنبي بالخرطوم.. المخاطر والحلول"، إن الأجانب المقيمين بطريقة مشروعة دخلوا البلاد وفق ضوابط معلومة بعد حصولهم على تأشيرات دخول صادرة عن وزارة الداخلية، أو إحدى البعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج.

ونقلت صحيفة "اليوم التالي" عن الحسن قوله: "المعلومات الخاصة بهذه الفئة وأعدادها محصورة ومعلومة لدى السلطات، ويتراوح عدد أفرادها بحوالي (55 ـ 56) ألف، يعمل معظمهم في مشروعات النفط والمشروعات الاستثمارية الأجنبية".