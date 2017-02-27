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رقم الخبر: 188536 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 19:51 الاقسام: عربيات  
ليبيا.. تفجير انتحاري يقتل جنديين ويصيب ضابطا بارزا في بنغازي

ليبيا.. تفجير انتحاري يقتل جنديين ويصيب ضابطا بارزا في بنغازي

قتل جنديان وأصيب آخرون، بينهم ضابط كبير في القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، الأحد، في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش عسكرية، غربي بنغازي.

وقالت مصادر محلية إن التفجير جرى تنفيذه بسيارة مفخخة واستهدف نقطة تفتيش بالقرب من مصنع الأنابيب بمنطقة القوارشة.

وذكرت المصادر أن جنديين قتلوا في التفجير، وأصيب عسكريون آخرون من بينهم النقيب محمود الورفلي، آمر محاور القوات الخاصة.

من جانب آخر دعا رئيس مجلس الدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي ، خلال لقائه السبت مع سفراء كل من روسيا والصين وإسبانيا وكوريا الجنوبية المعتمدين لدى ليبيا ، وقوف بلادهم على مسافة واحدة من جميع الأطراف، واستخدام ثقلهم الدولي في مجلس الأمن ، من أجل إصدار قرارات دولية تحث على وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في كافة الأراضي الليبية باستثناء تلك التي تستهدف تنظيم داعش الإرهابي .

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا/وكالات
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