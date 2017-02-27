استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني بنيران أسلحتها الرشاشة، مساء السبت، منازل المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، دون أن تسجل أي إصابات.

وأفادت مصادر إعلامية بأن إطلاق النار استهدف منازل المواطنين في بلدة خزاعة، تزامنا مع إطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة.

وفي سياق منفصل اعتقلت قوات الاحتلال ليلة السبت، 4 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن الجيش وجهاز "الشاباك" تمكنا من اعتقال 4 مواطنين، بزعم أن 3 منهم مشتبه بهم القيام بأعمال مقاومة ضد الجيش.

وأوضحت القناة العبرية أن أحد المعتقلين من قرية عزون بقلقيلية بزعم انتمائه لحركة حماس، واثنين من قرية حوسان ببيت لحم بزعم إلقاء الحجارة ضد الجيش.

كما وقعت انهيارات أرضية في "حوش بيضون" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، أمس الأحد، بسبب حفريات الاحتلال الصهيوني، المتواصلة في المنطقة، وذلك حسب ما نقله سكان المنطقة.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن العديد من شوارع سلوان، خاصة شارع حي وادي حلوة- الأقرب إلى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى- يشهد كل عام انهيارات أرضية، وتشققات وتصدعات في مباني وعقارات المواطنين بسبب استمرار الحفريات التي تديرها جمعيات استيطانية، بإشراف ودعم سلطات الاحتلال لشق أنفاق متعددة باتجاه المسجد الأقصى، وباحة حائط البراق، والمنطقة المحيطة؛ لطمس المعالم العربية الإسلامية، وتخدم أسطورة الهيكل المزعوم، والروايات التلمودية الزائفة.

من جانب آخر علقت فلسطين على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الاسترالية، التي دعا فيها إلى فحص خيارات أمنية من خلال ادخال قوات أجنبية الى قطاع غزة، وأن الجيش الاسرائيلي سيكون ملزما بالسيطرة على أراضي الضفة الغربية بحيث تكون السيادة الفلسطينية محدودة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، الأحد، إن تصريحات نتنياهو تكشف حقيقة موقف الحكومة الإسرائيلية من حل الدولتين، وإصرارها على تفريغه من مضمونه الحقيقي، وتحويله إلى مجرد غطاء تمرر من تحته مخططاتها لتكريس الاحتلال وإطالة أمده، من خلال تصعيد الحديث عن "التهديدات الأمنية الخارجية".