بغداد/نافع الكعبي - خلال الأسبوع الأول من إنطلاق عمليات معركة تحرير الساحل الأيمن للموصل، بات واضحاً أن تنظيم داعش، بدأ يفقد توازنه أمام تقدّم القطعات العراقية، والقصف الكثيف للطيران والمدفعية التي واصلت قصف أهدافه وخطوط دفاعاته، لينكشف ظهره وتتفكك خطوط دفاعاته تباعاً، فأخذ يتحصن بالعوائل بالأحياء ويلغّم عشرات المنازل غربي الموصل، في حين انتزعت القوات العراقية أحياء جديدة من قبضة داعش، وقطعت خطوط إمداده في المحور الجنوبي للمدينة القديمة.

في غضون ذلك، قال ضابط في قيادة عمليات نينوى، في تصريح صحافي: إنّ القطعات العراقية، أحرزت تقدماً ميدانياً واضحاً في الأحياء القريبة من مطار الموصل، ومستمرّة بالتقدّم نحو أهدافها باتجاه مركز المدينة"، موضحاً أنّ "قطعات الشرطة الاتحادية بدأت صباح الاحد بعمليات تطهير واسعة في أحياء الجوسق والطيران، وتطارد ما تبقى فيها من عناصر تابعة لداعش".

وأضاف قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت: أن داعش، أخذ يتحصن بالعائلات في حي الطيران ويلغم عشرات المنازل المأهولة بالسكان غربي المدينة وقواتنا تحاصر الارهابيين وتستهدف دفاعاتهم".

وأضاف الضابط: أنّ قطعات إضافية ستصل اليوم (الاحد) الى المنطقة للتقدّم نحو الأهداف المرسومة لها"، مؤكدا أنّ "قوات مكافحة الإرهاب اشتبكت مع خطوط صدّ "داعش" في محور بلدة وادي حجر، وأنّها تسعى لاختراق البلدة تحت غطاء جوي كثيف".

كما لفت إلى أنّ "التقدّم في هذه المحاور شكل طوقاً نحو جنوب المدينة القديمة، وقطع خطوط إمداد داعش بشكل كامل من المحور الجنوبي"، مؤكداً أنّ "القطعات حالياً في مرحلة العد التنازلي للوقوف على مشارف مركز المدينة القديمة".

* مقتل (والي الجزيرة) و(مسؤول تجنيد الإنغماسيين) بالموصل

ومع تواصل تقدّم القطعات العراقية في الساحل الغربي للموصل، أعلن عن قتل "والي الجزيرة" و"مسؤول تجنيد انغماسيي الولاية" في الموصل، بضربة لسلاح الجو العراقي، الأحد.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان صحافي: إنّ طيران القوة الجوية ووفقا لمعلومات استخبارية، قتل والي الجزيرة الإرهابي عمّار مصطفى الحسن، ومسؤول تجنيد انغماسيي ولاية الجزيرة، بضربة جوية في منطقة المحلبيّة في تلعفر غرب الموصل".

وتسعى القوات العراقية المهاجمة لتحرير ما تبقى من مناطق قريبة من المطار، والتي تعد بوابة مركز المدينة القديمة في الموصل. وقال ضابط في قيادة عمليات "قادمون يا نينوى"، في حديث صحافي: إنّ القطعات العراقية لم تمنح التنظيم فرصة التقاط أنفاسه بعد انتزاع مطار الموصل ومعسكر الغزلاني منه". وبيّن أنّ "القطعات التي تجمّعت في المطار تحرّكت وفقاً للخطة المرسومة لها، بعدما تدفّقت قطعات كبيرة من الساحل الأيسر إلى مطار الموصل". وأوضح أنّ "القيادة المركزية وزّعت القطعات وفقاً للخطة المعدّة وتحرّكت باتجاه الأحياء القريبة من المطار، وقد بدأت فعلاً بانتزاعها تباعاً من يد داعش"، بحسب تعبيره. وأكد "السيطرة على أحياء حاوي الجوسق وتل الرمان والمأمون وأجزاء من وادي حجر وأجزاء من حي الطيران الذي يضم مباني الحكومة المحلية ومجلس المحافظة ومبنى القنصلية التركية". وأضاف: أنّ هذه المناطق التي لا يفصلها سوى كيلومتر أو أقلّ بقليل عن مركز المدينة القديمة، تعدّ الحدّ الفاصل عن المدينة، الأمر الذي يدفع التنظيم الإرهابي لمحاولة تأخير تقدّم القطعات العراقية محاولاً التحصن وسط العائلات داخل الأحياء السكنية للمدينة القديمة".

* داعش يخسر خطوط دفاعاته

وأشار الضابط نفسه إلى أنّ "التنظيم بدا مكسوراً، ولم يبد مقاومة عنيفة أمام القطعات المتقدّمة". وذكر أنّ "التنظيم واجه القوات بمجموعات صغيرة، تناور بوجهها وتعمل على المشاغلة والانسحاب، فيما تراجع أغلب عناصر التنظيم نحو الأحياء السكنية في مركز المدينة، الأمر الذي يفرض على القطعات العراقية التقييد بالقصف والتقدّم خوفاً على حياة المدنيين". وتابع أنّ "طيران التحالف الدولي الذي يوفر تغطية كاملة للقطعات المتقدّمة، مستمر بقصف أهداف وتجمعات داعش"، مضيفاً أن هذا الطيران "أحبط عدداً من الهجمات الانتحارية بسيارات مفخخة وقصفها قبل وصولها إلى أهدافها باتجاه القطعات العراقية".

وأكد قائد جهاز "مكافحة الإرهاب"، اللواء الركن معن السعدي، أنّ "قوات الفرقة الذهبية وصلت إلى مشارف الجسر الرابع من الضفة الجنوبية للموصل". وقال في تصريح صحافي: إنّ قوات الجهاز فرضت سيطرتها الكاملة على الملعب الرياضي في منطقة الدواسة، وهي الآن تتوغل باتجاه مركز المدينة من المحور الجنوبي". وبيّن أنّ "القوات قتلت أكثر من 50 عنصراً من داعش، واعتقلت آخرين خلال سير المعارك".

وأثنى عضو لجنة الأمن البرلمانية، محمد الكربولي، على "التقدّم الكبير الذي أحرزته القطعات العراقية في معارك الساحل الأيمن للموصل". وقال في تصريح صحافي: إنّ التقدم الكبير يدل على قدرة وقوة للقطعات العراقية التي تخوض معارك الموصل"، مؤكداً على "أهمية العمل على التنسيق أولاً بأول مع قيادة التحالف الدولي للسير وفق خطط مشتركة مدروسة تضمن حسم المعارك وتحقيق النصر الكامل على داعش"، وفق وصفه.

وقتلت، السبت صحافية كردية تعمل لقناة «روداو» (مقرها إربيل) بانفجار عبوة ناسفة استهدفت المركبة التي كانت تقلها خلال تغطية ميدانية لمعارك الساحل الأيسر من الموصل (الجزء الشرقي).

* تحرير محطة كهرباء تغذي الموصل بالكامل

وعلى صعيد متصل، أعلنت خلية الاعلام الحربي، عن تحرير محطة كهرباء اليرموك في الساحل الأيمن من الموصل، مؤكدة أن المحطة تغذي المدينة بالكامل.

وقال الخلية في بيان: إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تحرير محطة كهرباء اليرموك ورفعت العلم العراقي فيها". وأضافت الخلية: أن المحطة التي تم تحريرها هي المحطة الرئيسية التي تغذي مدينة الموصل بالكامل".

* إحراق ثلاث نقاط إعلامية لـ"داعش" غرب الموصل

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن ثلاث نقاط إعلامية لتنظيم "داعش" أُحرقت من قبل مجهولين غرب الموصل في ثاني حادث من نوعه خلال 24 ساعة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش سحب كل مفارز الحماية القريبة من النقاط الإعلامية بعد إغلاقها بشكل شامل منذ أكثر من أسبوع في عموم أحياء غرب الموصل"، لافتا إلى أن "التنظيم نقل كل عناصره إلى خطوط الصد المتقدمة بعد خسارته معركتي معسكر الغزلاني ومطار الموصل".

* كتائب حزب الله ترصد انزال "برشوتات" فوق تلعفر

فيما أعلنت كتائب حزب الله، عن رصد انزال "برشوتات" فوق تلعفر غرب الموصل.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "كتائب حزب الله رصدت انزال برشوتات فوق تلعفر".

* مقتل شخصين وإصابة خمسة بعبوتين في بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، بأن شخصين قتلا واصيب خمسة آخرون في حادثين منفصلين شهدتهما العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية في منطقة سويب جنوب غربي بغداد انفجرت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين".

وفي سياق متصل، اكد المصدر أن "موظفاً منسوباً لوزارة الداخلية قُتل بانفجار عبوة لاصقة أسفل عجلة يستقلها في حي الرسالة التابع لقضاء أبو غريب غربي بغداد".

* كلاب سائبة مفخخة في نينوى

نشرت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي، مقطع فيديو يظهر فيه قيام قوة من حركة تحرير تلعفر بضبط كلب سائب مفخخ في نينوى.

ويقول احد المقاتلين في الفيديو وهو يمسك الكلب المفخخ: ان تنظيم داعش يقوم بتفخيخ الكلاب السائبة وارسالها للقوات الامنية بهدف استهدافها في نينوى"، مبينا ان "تفجير هذه الكلاب تتم بواسطة التحكم عن بعد".