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رقم الخبر: 188532 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 19:24 الاقسام: دوليات  
تحرير عالمي آثار ألمانيين كانا مخطوفين شمالي نيجيريا

تحرير عالمي آثار ألمانيين كانا مخطوفين شمالي نيجيريا

أعلنت شرطة ولاية كادونا شمال غربي نيجيريا، اختطاف عالما آثار ألمانيين، في حيث قتل الخاطفون قرويين حاولا نجدتهما.

أعلنت شرطة ولاية كادونا شمال غربي نيجيريا، اختطاف عالما آثار ألمانيين، في حيث قتل الخاطفون قرويين حاولا نجدتهما.
وأصدر حاكم ولاية كادونا، ناصر أحمد الرفاعي، الاحد بيانا يثني على أجهزة الأمن النيجيرية لتأمينها الإفراج عن الألمانيين.
وكان مسلحون قد طالبوا بفدية قدرها 60 مليون نايرا (حوالي 200 ألف دولار) من أجل إطلاق سراح البروفيسور بيتر بروينيغ ومساعده، يوهانس بيرينغر.
وكانا قد خطفا تحت تهديد السلاح يوم الأربعاء من موقع حفر أثري بالقرب من قرية جنجيلا في ولاية كادونا. وقتل الخاطفون اثنين من القرويين حاولا مساعدة الألمانيين.
وكان بروينيغ وبيرينغر ضمن فريق عمل من جامعة غوته بفرانكفورت.

 

 
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