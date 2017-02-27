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رقم الخبر: 188528 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 19:23 الاقسام: دوليات  
صحيفة: واشنطن قد تنسحب من المجلس الأممي لحقوق الإنسان

صحيفة: واشنطن قد تنسحب من المجلس الأممي لحقوق الإنسان

* صحيفة: واشنطن قد تنسحب من المجلس الأممي لحقوق الإنسان أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

 أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية،  أن البيت الأبيض يدرس إمكانية الخروج من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسبب عدم فعاليته، بحسب تعبيره. وأوضحت الصحيفة، استناداً إلى مصادر في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تشك في فاعلية عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل عام، وفي ضرورة مشاركة الولايات المتحدة في نشاط المجلس، "الذي يعمل فيه ممثلون عن دول ذات أنظمة حكم متشددة"، بحسب الإدارة الأمريكية. وذكرت بوليتيكو أن القرار النهائي بشأن عضوية الولايات المتحدة في هذه الهيئة الأممية يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، والمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي. ومن الجدير بالذكر أن تيلرسون أعرب في وقت سابق عن شكوكه في جدوى مشاركة بلاده في هذه الهيئة الأممية، فيما يدعم ترامب على الدوام سياسة "إسرائيل"، إلا أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدينها في غالبية الأحيان. يُشار إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تم تأسيسه العام 2006، وهو يضم 47 دولة، ويتحمل المسؤولية عن "المساهمة في الاحترام الشامل لحقوق الإنسان وحمايتها في العالم كله، إضافة إلى بحث حالات انتهاكها".
أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، السبت أن البيت الأبيض يدرس إمكانية الخروج من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسبب عدم فعاليته، بحسب تعبيره. وأوضحت الصحيفة، استناداً إلى مصادر في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تشك في فاعلية عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل عام، وفي ضرورة مشاركة الولايات المتحدة في نشاط المجلس، “الذي يعمل فيه ممثلون عن دول ذات أنظمة حكم متشددة”، بحسب الإدارة الأمريكية.
وذكرت بوليتيكو أن القرار النهائي بشأن عضوية الولايات المتحدة في هذه الهيئة الأممية يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، والمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي. ومن الجدير بالذكر أن تيلرسون أعرب في وقت سابق عن شكوكه في جدوى مشاركة بلاده في هذه الهيئة الأممية، فيما يدعم ترامب على الدوام سياسة إسرائيل، إلا أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدينها في غالبية الأحيان. يُشار إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تم تأسيسه العام 2006، وهو يضم 47 دولة، ويتحمل المسؤولية عن “المساهمة في الاحترام الشامل لحقوق الإنسان وحمايتها في العالم كله، إضافة إلى بحث حالات انتهاكها”.



 

 
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