اندلعت اشتباكات بين قوات جمهورية آذربايجان والمسلحين الارمن على حدود اقليم ناغورني قره باخ،ما ادى الى سقوط عدد من القتلى في صفوف جنود جمهورية آذربايجان، كما اعلنت باكو وسلطات الاقليم وسط تبادل الاتهامات

بالمسؤولية عن ذلك.

واعلنت وزارة الدفاع في باكو “حاولت القوات الارمنية التسلل الى اراضي جمهورية آذربايجان على طول حدود قره باخ” فجر السبت، مشيرة الى “خسارة عدد من الجنود”.

بدورها، اتهمت وزارة الدفاع الارمينية باكو بشن هجوم ضد مواقع القوات في الاقليم مؤكدة ايضا مقتل عدد من جنود جمهورية آذربايجان.

