أطلق مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي، سراح 42 رهينة كانوا يحتجزونهم بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، بعد وساطة من وجهاء الولاية.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم ننغرهار، اليوم الأحد، بأن مسلحي تنظيم داعش، أطلقوا، أمس السبت، سراح 42 رهينة، وذلك بوساطة من الوجهاء والمتنفذين في المنطقة”، موضحاً أن “الإرهابيين كانوا قد احتجزوا المدنيين وجميعهم من الرجال والشيوخ الطاعنين في السن قبل أربعة أشهر بمديرية بتشيراغام”.

وعمد المتطرفون، بحسب البيان، إلى نقل الرهائن إلى المناطق التي يسيطرون عليها في منطقة “هسكي مينه” المجاورة.

