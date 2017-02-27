  • الإثنين ٣٠ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188526 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: دوليات  
داعش يطلق سراح 42 رهينة أفغاني كان يحتجزهم بولاية ننغرهار

داعش يطلق سراح 42 رهينة أفغاني كان يحتجزهم بولاية ننغرهار

أطلق مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي، سراح 42 رهينة كانوا يحتجزونهم بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، بعد وساطة من وجهاء الولاية.

أطلق مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي، سراح 42 رهينة كانوا يحتجزونهم بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، بعد وساطة من وجهاء الولاية.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم ننغرهار، اليوم الأحد، بأن مسلحي تنظيم داعش، أطلقوا، أمس السبت، سراح 42 رهينة، وذلك بوساطة من الوجهاء والمتنفذين في المنطقة”، موضحاً أن “الإرهابيين كانوا قد احتجزوا المدنيين وجميعهم من الرجال والشيوخ الطاعنين في السن قبل أربعة أشهر بمديرية بتشيراغام”.
وعمد المتطرفون، بحسب البيان، إلى نقل الرهائن إلى المناطق التي يسيطرون عليها في منطقة “هسكي مينه” المجاورة.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1625 sec