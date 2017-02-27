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رقم الخبر: 188525 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: دوليات  
إصابة أكثر من 20 شخصاً جراء اندلاع حريق في مبنى للاجئين في السويد

إصابة أكثر من 20 شخصاً جراء اندلاع حريق في مبنى للاجئين في السويد

أكدت السلطات السويدية، اليوم الأحد، إصابة 20 شخصاً، جراء اندلاع حريق في مخيم للاجئين في مدينة فيرنيشبورغ السويدية.

أكدت السلطات السويدية، اليوم الأحد، إصابة 20 شخصاً، جراء اندلاع حريق في مخيم للاجئين في مدينة فيرنيشبورغ السويدية.
وقالت الشرطة في بيان: ” بدأ الحريق في الطابق الثالث من المبني بحسب المعلومات الأولية، لقد قفز شخصان من النافذة، بسبب كثافة الدخان ولتفادي الاختناق، تم نقلهم إلى المستشفى، وقد أصيبا بكسور”.
وأفادت الشرطة، أنه تم إخلاء المبنى إلى أن نحو 20 شخصاً يعانون من مشاكل بالتنفس بسبب استنشاق الدخان السام.
وأشارت الشرطة إلى أن عدداً من اللاجئين قفزوا من النوافذ بسبب انتشار الحريق بشكل سريع في المبني، وعدم تمكنهم المغادرة.
واندلع الحريق في تمام الساعة 6.15 صباحاً بينما كان معظم اللاجئين نائمين، وقد تم السيطرة على الحريق بشكل كامل، ونقل اللاجئين إلى سكن أخر.
 

 
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