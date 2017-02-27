قال بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية إن قواته تمكنت بالتعاون مع القوات الرديفة صباح اليوم من إعادة الأمن والأمان إلى بلدة تادف جنوب شرق مدينة الباب بعد تكبيد تنظيم داعش الإرهابي خسائر كبيرة في العديد والعتاد، وتقوم وحداتنا بتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي خلفها الإرهابيون في المباني والساحات العامة.

وقال البيان: يأتي هذا الإنجاز في إطار العمليات العسكرية الناجحة التي تنفذها قواتنا المسلحة في الريف الشمالي ــ الشرقي لمدينة حلب، كما يعزز السيطرة على طرق المواصلات ويشكل قاعدة انطلاق هامة لتطوير العمليات القتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عزمها على مواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية بجميع مسمياتها حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من أراضي سورية.

