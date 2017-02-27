خلال اول اجتماع عقدته (الرابطة الوطنية للسلامة) الاحد، استعرض الرئيس روحاني في كلمته إنجازات الحكومة في مجال الصحة والعلاج في البلاد، وأكد على ضرورة تأمين المياه والغذاء وإعداد البيئة السليمة والتي تعتبر حقاً ثابتاً للمواطن، معرباً عن تقديره لمنظمات المجتمع المدني ونشاطات ابناء الشعب في هذا المجال، كما شدّد على ان سلامة وصحة المواطن مقدمة على العلاج.

وتطرق رئيس الجمهورية في جانب من كلمته الى ان زكاة العلم هي نقله للآخرين، منتقداً اولئك الذين يدعون الى فرض العزلة على البلاد وعدم التواصل مع العالم الخارجي بدعوى ان ذلك افضل للأمن الداخلي وسلامة المواطن، وهذا الكلام غير صحيح، فلابد من التواصل والتعاطي العلمي مع العالم ليتسنى لنا الحصول على التقنيات الحديثة وتطوير العلوم والبنى الداخلية من أجل تعزيز سلامة المواطن والأمن الداخلي.

واعرب الرئيس روحاني عن أسفه لمحاولات البعض تجاهل الإنجازات التي حققتها الحكومة الحالية في مجال الصحة والعلاج وتوفير البيئة السليمة، حيث انخفضت اسعار الأدوية بنسبة 20% والمعدات والاجهزة الطبية بنسبة 40% وابدى أسفه من ان هناك من يتجاهل ذلك ويتحدث عن السلبيات فقط، وقال: نحن لا ننكر وجود السلبيات وهذا أمر طبيعي، فعندما تولت الحكومة الحالية زمام الامور واجهتنا العديد من المشاكل وخاصة في المجال الصحي، ويبدو ان البعض من المنتقدين قد أصابهم الخرف السياسي حول الوضع الصحي في البلاد خلال الحكومات السابقة.

وأكد الرئيس روحاني على ضرورة إضفاء النشاط والحيوية على حياة المواطن من أجل ان يحيا حياة سليمة لبناء مجتمع سليم في مختلف الجوانب وهذا حق لكل مواطن، كما جاء في ميثاق حقوق المواطنة.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الاستثمارات اللازمة في المجال الصحي للمواطن لان الحكومة لوحدها لا تستطيع تأمين ذلك، مؤكداً على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص والمنظمات المدنية في هذا المجال بعيداً عن أي تكتلات حزبية او سياسية.

كما اكد على ضرورة الاهتمام بالوضع الثقافي والتعليمي لانهما لا ينفصلان عن الوضع الصحي وسلامة المواطن في المجتمع.

وتطرق رئيس الجمهورية الى ان من بين انجازات الحكومة في هذا المجال انها استطاعت فرض مظلة التأمين الصحي لـ 11 مليون مواطن، كما تم إنشاء مستشفيات في اقصى نقاط البلاد، بالرغم من ان الظروف المالية منذ عام 2014 ولغاية اليوم كانت سيئة للغاية بسبب انخفاض اسعار النفط والتي هبطت من نحو 110 دولارات للبرميل الواحد الى حوالي 50 دولاراً، والار الذي ترك تأثيراً كبيراً على الوضع الاقتصادي للبلاد، ومع ذلك فان الحكومة استطاعت ان تدخر 20% من عوائد 2015 في صندوق التنمية الوطنية، وفي العام ايضاً فإن البرلمان فرض علينا ان ندّخر 30% في هذا الصندوق، ولابد هنا من الإشارة الى ان هذه الاموال لابد ان تنفق لخدمة المواطن وتوفير حياة سليمة للمجتمع، ولو شاهدنا بلدانا أخرى مثل السعودية أو آذربايجان وروسيا وبقية دول المنطقة فانها أيضاً وبسبب انخفاض اسعار النفط اضطرت الى الاستفادة من احتياطياتها لتقديم الخدمات لمواطنيها.

واكد الرئيس روحاني بانه مع انعدام الحيوية والأمل لدى المواطن فان مستقبل المجتمع والصحة سيكون سيئاً للغاية. وشدد على ضرورة استقطاب الاستثمارات الاجنبية ولابد في هذا المجال من تعزيز وعي وثقافة المسؤولين والمواطنين على حد سواء، فنحن بحاجة لهذه الاستثمارات في مختلف القطاعات من بناء اسطول جوي حديث الى بناء المستشفيات واستيراد المعدات والاجهزة الحديثة والاستفادة من خبرات الآخرين في هذا المجال لتوفير حياة سليمة للمواطن ولما كنا نشاهد احداث كارثية في البلاد مثل جفاف بعض الانهر وظاهرة الاتربة في محافظة خوزستان.

وفي الختام اكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاهتمام بالمستقبل وتوفير حياة سليمة للمواطن والاجيال القادمة، ولن يتحقق ذلك الا من خلال التكاتف والتضامن بين ابناء الجميع.