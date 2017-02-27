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رقم الخبر: 188519 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
قاووق: لبنان يتجه نحو المجهول برفض البعض للتمثيل النيابي الحقيقي

قاووق: لبنان يتجه نحو المجهول برفض البعض للتمثيل النيابي الحقيقي

حذر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق من أن "لبنان اليوم يدخل في مسار المجهول ويخوض المخاطر نتيجة عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

حذر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق من أن "لبنان اليوم يدخل في مسار المجهول ويخوض المخاطر نتيجة عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وذلك بسبب استئثار البعض في التمثيل النيابي غير المنصف، ورفضهم المناصفة والشراكة والتمثيل الحقيقي".
وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة كونين الجنوبية، جدد الشيخ قاووق التأكيد أن "لا حل لمازق الانتخابات النيابية إلاّ بالاتفاق على قانون انتخابي جديد، لأن قانون الستين هو القانون المشوّه الذي يلّوع اللبنانيين، ويجعل اتفاق الطائف على غير هدى"، وأضاف سماحته أن "موقف حزب الله في السر والعلن هو موقف واحد، ألا وهو رفض قانون الستين والتمديد والفراغ، والدعوة إلى قانون جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل".
وفي سياق منفصل، قال الشيخ قاووق أن "الواجب الوطني والأخلاقي الذي فرض علينا أن نتدخل في سوريا لمواجهة الخطر التكفيري، يفرض علينا أن إكمال المعركة"، مؤكدًا للمراهنين على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديداته وعقوباته لتغيير موقف حزب لله في سوريا، أن حزب الله قبل ترامب ومعه وبعده هو في موقع أداء الواجب والالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية في حماية الوطن واللبنانيين، ونحن لسنا ممن يؤخذ بالتهديدات أو يبتزّ بالعقوبات".
وختم الشيخ قاووق مؤكداً أن لبنان اليوم وبفضل التعاون التكامل بين الجيش والمقاومة، هو البلد الأكثر منعة وحصانة في المنطقة أمام الخطرين الإسرائيلي والتكفيري، سيما في ظل التهديدات الاسرائيلية واستمرار المعركة مع التكفير.
 

 
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