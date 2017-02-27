أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الأحد الهجمات الإرهابية التي استهدفت فروعا أمنية في مدينة حمص السورية أمس الاول، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن "موسكو تدين بشدة أعمال المتطرفين الوحشية في حمص، ولا بد من التقييم المناسب لهذه الأعمال، فيما يجب معاقبة منظميها ومموليها".

وفي السياق، شدّدت الخارجية الروسية على أنه "لا يمكن السماح للإرهابيين بإجهاض جهود المجتمع الدولي في أستانة وجنيف، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا عن طريق الحوار السوري واسع النطاق، والمفاوضات على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

يذكر أن أكثر من 42 شخصا استشهدوا بينهم ضابط أمن كبير في تفجيرات إنتحارية استهدفت مقرين من أكبر المراكز الأمنية في مدينة حمص السورية صباح السبت، أحدهما فرع أمن الدولة والآخر فرع الأمن العسكري، وأعلن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

في السياق شدّد رئيس الوفد الحكومي السوري الى مفاوضات جنيف بشار الجعفري على أن أي طرف يرفض إدانة تفجيرات حمص الإرهابية سنعتبره شريكا في الإرهاب، مضيفا أن هذه الإدانة ستشكل إمتحانا للمنصات المشاركة في محادثات جنيف بصفة معارضة معتدلة لنعرف إذا كانت هذه المنصات ضد الارهاب أم شريكة فيه.

وطالب الجعفري السبت خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش محادثات جنيف، الأمم المتحدة والموفد الأممي ستيافان دي ميستورا وممثلي المعارضة السورية بإدانة التفجيرات الإرهابية التي قامت بها جبهة النصرة في حمص وأدت الى استشهاد 42 شخصا، طالبا من دي ميستورا أن يصدر بيانا يدين هذا العمل الإجرامي، وأن ينقل طلب إصدار بيانات واضحة لا لبس فيها الى المنصات (المعارضة) المشاركة في محادثات جنيف.

وفي هذا الإطار، لفت المندوب السوري إلى أن رعاة الإرهاب يعملون بلا كلل لإنجاح الإرهاب لذلك "طلبنا من ديمستورا أن يتوجه لرعاة الإرهاب وأن يطلب منهم وقف دعمهم له".

ميدانياً أعلنت مصادر إعلامية سورية حكومية أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي أطلقوا قذائف هاون على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في محافظة حمص بوسط سوريا مما أخرج بعض خطوط الإنتاج من الخدمة.

وأفادت مصادر إعلامية الأحد، عن وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي قوله "إن الهجوم استهدف المصنع الجنوبي وسيؤدي إلى خفض قدرة توليد الكهرباء بواقع 65 في المائة.

من جانبه، أوضح وزير النفط علي غانم أن المصنع يغذي محطة الكهرباء الوطنية بنحو 6/6 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، كما أن الصيانة جارية لاستعادة العمليات بالكامل.

وفي غضون ذلك أفاد مصدر عسكري لـ سانا بأن وحدات من الجيش السوري أحكمت السيطرة على جميع النقاط الحاكمة والمشرفة على حقل المهر للغاز والمقالع الرخامية والطريق الواصل بين سد وادي أبيض وتدمر بعد القضاء على عدد من إرهابيي “داعش” وتدمير آلياتهم.

وفي وقت سابق الاحد نفذ سلاح الجو في الجيش السوري طلعات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في عدد من قرى ومناطق ريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن الطيران الحربي السوري “دمر عربات مدرعة مزودة برشاشات ومقرات لإرهابيي تنظيم /داعش/ شرق بلدة جب الجراح وشمال قرية الطفحة ورسم السبعة ورسم حميدي وهبرة غربية وجباب حمد بريف حمص الشرقي وفي قرية الباردة بريفها الجنوبي الشرقي”.

وتشهد منطقة الريف الممتد بين محافظات حمص والرقة وحلب وحماة تحركات للمجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي التي تقوم بنقل الأسلحة والذخيرة والارهابيين من عمق البادية السورية لدعم عمليات مجاميعها التكفيرية في منطقة تدمر وغيرها.

إلى ذلك قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة العاملة في درعا على معظم أفراد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي في منطقة درعا البلد.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش قصفت بصاروخ موجه بؤرة إرهابية جنوب غرب ضاحية اليرموك في منطقة درعا البلد “ما أسفر عن مقتل أفراد المجموعة الإرهابية وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس الاول مربض مدفعية وعربة مزودة برشاش وعربتين مدرعتين خلال التصدي لهجوم شنه إرهابيو تنظيم جبهة النصرة على حي المنشية من اتجاه دوار المصري وغرب المدينة وغرب الجمرك القديم وتل الزميطية في درعا البلد.

كما قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة باسناد من سلاح الجو على أكثر من 19 إرهابيا من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامته في اطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث الارهاب من ريفي إدلب وحماة.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن سلاح الجو السوري وجه ضربات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة و”جيش النصر” وتحركاتهم في قريتي معرحرمة والجابرية بريف إدلب الجنوبي.

وبين المراسل أن الضربات الجوية اسفرت عن مقتل اكثر من 7 ارهابيين وإصابة 13 اخرين وتدمير آلية من نوع بيك آب.

ولفت المراسل الى ان الطيران الحربي دمر مقرا لما يسمى “جيش النصر” وقضى على 8 من ارهابييه كانوا يتحصنون داخل المقر في قرية المستريحة باقصى ريف ادلب الجنوبي الشرقي.

وفي ريف حماة الشمالي تاكد مقتل الإرهابي “عبد القادر عبد الكريم” أحد المتزعمين فيما يسمى “تجمع العزة” مع إرهابيين آخرين في عمليات لوحدات من الجيش والقوات المسلحة على مقراتهم في بلدة اللطامنة.

وأشار المراسل إلى أن وحدة من الجيش دمرت مقرا لإرهابيي “حركة أحرار الشام” الممولة من نظام آل سعود في بلدة كفرزيتا بالتزامن مع تنفيذ ضربات مركزة اسفرت عن مقتل ارهابيين اثنين من تنظيم جبهة النصرة في قرية الحميرات وتحقيق اصابات مباشرة في صفوف ارهابيي “جيش النصر” في تل هواش بالريف الشمالي.

إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بتغطية من سلاح الجو تجمعات ومقرات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.

وأشار المراسل إلى أن الطيران الحربي دمر مقر قيادة وتحصينات وآليتين لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر وسرية جنيد.