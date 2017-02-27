أزاحت دائرة التصنيع العسكري في وزارة الدفاع اليمنية الستار عن أربع طائرات بدون طيار، بعد اختبارها في الميدان، وأعلنت وحدة انتاج الطائرات المسيرة أن الدفعة الأولى تم تجريبها بنجاح فائق وهي باكورة انتاج حربي وطني متطور تليها دفع انتاجية متميزة.

وأعلنت الدائرة أن الطائرات هي قاصف-1 هجومية، إضافة لثلاث طائرات استطلاعية من طراز راصد ورقيب وهدهد-1، مشيرة إلى أن الطائرات الأربعة هي باكورة لبرنامج وطني حديث الانشاء باتت تمتلكه دائرة التصنيع العسكري لأول مرة في تاريخها.. مؤكدة أنها تعمل على تطوير "برنامج طائرات بدون طيار ليغطي مسارات أبعد مدى بعون الله تعالى".

وقد افتتح رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، بصنعاء المعرض الاولى لطائرات المسيرة بدون طيار، معتبرا ما انجزته القوة الصاروخية ووحدة انتاج الطائرات المسيرة بدون طيار بعد سبعمائة يوم من العدوان السعودي الامريكي وتحالفه ضد اليمن لهو اجلى واقوى تعبير عن الروح اليمنية والشخصية اليمنية الفريدة والمتميزة والقوية والمتماسكة.

المعرض الذي افتتح بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، احتوى على النماذج الاولية من الطائرات اليمنية المسيرة بدون طيار والتي تؤدي الاغراض القتالية والاستطلاعية واعمال المسح والتقييم واعمال الانذار المبكر.

وقدم القائمون على الوحدة الانتاجية للطائرات المسيرة بدون طيار بوزارة الدفاع للرئيس ومرافقيه شرحا تفصيليا عن الانواع المنتجة واليات عملها وخدماتها وبرامج التطوير والتصنيع والدافع لعملية الانتاج لمواجهة العدوان والحصار المفروض على بلادنا من قبل التحالف الامريكي الصهيوني السعودي.. والكادر الوطني اليمني من منتسبي الجيش واللجان الشعبية الذين تحدوا العدوان والحصار والعدوان المستمر الذي منع لعقود من الزمن اليمن وشعبه العظيم من ان يمتلك القوة التي يريد وان يحقق بكوادره الوطنية ما يصبو اليه.

واستعرض القائمون على الوحدة الانواع الاساسية من المرحلة الاولى للإنتاج ومنها طائرة الهدهد والهدهد 1 والرقيب وراصد واعمالها التقنية والقتالية وتنفيذ دور تصحيح المدفعية ورصد وتحديد اماكن تجمع العدو وقواته وعتاده وافراده وارسال الاحداثيات للوحدة الصاروخية والقوة المدفعية وقوة الاسناد والتقييم.

كما اكد القائمون على الوحدة على ان هذه الدفعة التي جرى تجريبها بنجاح فائق هي باكورة انتاج حربي وطني متطور تليها دفع انتاجية متميزة واخرى قيد التطوير والدراسة بتقنيات يمنية حديثة ومتطورة وسباقه.

وفيما يلي مواصفات الطائرات:

أ. الطائرة الهجمومية: قاصف " 1 "

طول البدن: 250 سم

طول الجناح: 300 سم

زمن التحليق: 120 دقيقة

المدى: 150 كيلو متر

نوع المحرك: محرك بنزين

حمولة الرأس الحربي: 30 كيلو جرام

المهام :

1 - مزودة بنظام ذكي لرصد الهدف وتحديده ثم ضربه.

2- يتم تجهيزها بعدة أنواع من الرؤوس الحربية حسب المهمة.

ب. طائرة الإستطلاع: هدهد " 1 "

طول البدن: 150 سم

طول الجناح: 190 سم

زمن التحليق: 90 دقيقة

المدى: 30 كيلو متر

المهام:

ـ رصد الأهداف.

ـ تحديد إحداثيات تجمعات العدو وعتاده.

الخصائص :

ـ مزودة بأحدث تقنيات التصوير الفوتغرافي.

ـ تمتاز بصغر حجمها وصغر المقطع الراداري الأمر الذي يصعب إكتشافها وتتبعها ومحاولة إسقاطها بصواريخ الدفاع الجوي.

ـ تتميز بصغر كمية الإشعاع الحراري، الأمر الذي يقلل من إحتمالية إصابتها بالصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

ـ بصمتها الصوتية قليلة الأمر الذي يصعب سماع أزيزها في جو المعركة.

ج. الطائرة الإستطلاعية: رقيب

طول البدن: 100 سم

طول الجناح: 140 سم

زمن التحليق: 90 دقيقة

المدى: 15 كيلو متر

المهام:

ـ رصد مباشر للأهداف وميدان المعركة

ـ تحديد إحداثيات تجمعات وعتاد العدو

ـ تصحيح مباشر لنيران المدفعية

خصائص:

ـ مزودة بنظام دقيق للرصد والتعقب بإستخدام الليزر.

ـ تستخدم تقنيات التصوير المتعددة "تصوي نهاري – تصوير حراري".

ـ تمتاز بسهولة التعامل معها في المناطق الوعرة وترافق كتائب المشاة.

طول البدن: 100 سم

طول الجناح: 220 سم

زمن التحليق: 120 دقيقة

المدى: 35 كيلو متر

نوع المحرك: كهربائي

المهام:

ـ رصد الأهداف.

ـ المراقبة اللحظية لميدان المعركة.

ـ تصحيح مباشر لإدارة النيران.

الخصائص:

ـ مزودة بأحدث تقنيات التصوير الفوتغرافي.

ـ مزودة بنظام خاص بالمسح الجغرافي ورسم الخرائط.

الصماد يشيد بما انجزته القوة الصاروخية ووحدة انتاج الطائرات المسيرة بدون طيار

واشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بما شاهده في المعرض.. معتبرا ما انجزته القوة الصاروخية ووحدة انتاج الطائرات المسيرة بدون طيار بعد سبعمائة يوم من العدوان السعودي الامريكي وتحالفه ضد اليمن لهو اجلى واقوى تعبير عن الروح اليمنية والشخصية اليمنية الفريدة والمتميزة والقوية والمتماسكة التي اخرج العدوان الباغي والحصار الظالم اجمل ما فيها وحررها والمجتمع من كل تبعات العقود الماضية التي حرص العدوان غير المعلن على العرب والمسلمين عامة وعلى اليمن خاصة ان يجعلها في غياهب الجب وان يحرمها وابنائها من خيرات الارض والموقع والعقول النيرة والارواح المتطلعة التي جبا الله بها ابناء اليمن.

وشدّ الصمّاد على ايدي رجال الهندسة والتصنيع الحربي.. معتبرا ما ينجزوه ويعملوا على اخراجه من ابتكارات واعمال سباقة في زمن حرج واستثنائي جبهة حيوية متميزة تزيد كل الجبهات قوة وثبات وتعمل على تقوية جبهة الداخل وتماسكها وتعكس صبرها وصمودها بما يجود به ابنائها من تضحية وابتكار وانجاز.

كما اكد رئيس المجلس السياسي الأعلى على ان العدوان قد فشل في كسر النفسية اليمنية التي استخدم في قصفها كل انواع الاسلحة والمتفجرات وسيول الاشاعات وبرامج العلاقات العامة والحرب النفسية التي جندت لها شركات عالمية وجيوش ومرتزقة وطابور خامس في كل محافظة وانتصر عليهم جميعا الوعي اليمني المتقدم والسوي والمقاوم والمنتج الذي واجه للتحدي بالتحدي والصبر والثبات والانتصار.

ميدانياً أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية الأحد طائرتي استطلاع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف وقطاع جيزان شمالي اليمن.

ونقل موقع "المسيرة" عن مصدر عسكري يمني أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرتي استطلاع تابعة للعدوان السعودي، مشيرا الى أن الطائرة الأولى تم إسقاطها في العقبة بمديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف، فيما تم إسقاط الطائرة الثانية في موقع الفريضة بجيزان.

ووفقا للمصدر، فقد وثقت كاميرا الإعلام عملية إسقاط الطائرتين.

ويأتي ذلك بعد يوم فقط من إسقاط طائرة حربية للعدوان من طراز إف 16 تابعة للقوات الجوية الأردنية في صحراء نجران.

استهداف تجمعات للجيش السعودي ودك مواقع عسكرية بجيزان

من جانب آخر استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية الأحد تجمعات لجنود الجيش السعودي في موقعين بجيزان بالإضافة إلى دك مواقع أخرى في الجبهة ذاتها.

وأكد مصدر عسكري للمسيرة نت أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لجنود الجيش السعودي في موقع الجبانة ومدرسة الخوبة الشمالية.

وأضاف المصدر العسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت أيضًا، موقع السودانية العسكري، وبرج العبادية، وجنوب البيت الأبيض، وخلفه، بعدد من قذائف المدفعية.

وكانت دفاعات الجيش واللجان قد أسقطت في وقت سابق اليوم طائرة بدون طيار فوق موقع الفريضة.

وفي غضون ذلك لقي 7 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم أمس الأحد في مواجهات مع أبطال الجيش واللجان الشعبية في محافظة تعز وسط البلاد.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" مصرع 7 من المرتزقة في مديرية صالة على أيدي الجيش واللجان.

وكان لقي اثنان من مرتزقة مصرعهما السبت في عصيفرة وصالة، كما تم تدمير 3 آليات تابعة لقوى الغزو في مديرية المخا إحداها تحمل معدل23.

وفي وقت سابق انكسر زحف لمرتزقة العدوان باتجاه جبل النار بذات المحافظة ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

كما قتل وجرح عدد من جنود الجيش السعودي ومرتزقته السبت في كسر الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة زحف لهم بنجران.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان تمكنوا، من التصدي لمحاولة تقدم للجيش السعودي ومرتزقته باتجاه موقع الشبكة.

وأضاف أن عملية التصدي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته.

وكان لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم وجرح آخرون في وقت سابق السبت في استهداف الجيش واللجان لتجمعاتهم في ذات الموقع.

ووفقا لمصدر عسكري، فقد أطلقت القوة الصاروخية صاروخ من نوع زلزال2 محلي الصنع على تجمع للجنود السعوديين وآلياتهم خلف موقع الشبكة بنجران ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

هذا ولقي اثنان من منافقي العدوان السعودي الأمريكي مصرعهما السبت على يد الجيش واللجان الشعبية في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

وبحسب مصدر عسكري، فقد قتل اثنان من منافقي العدوان بقصف للجيش واللجان في منطقة الحول بمديرية نهم.

وفي وقت سابق السبت لقي أربعة من مرتزقة العدوان مصرعهم على يد الجيش واللجان في منطقة المدفون بمديرية نهم.

ويأتي ذلك في سياق الخسائر البشرية وخسائر العتاد التي يتكبدها منافقو العدوان في مختلف جبهات القتال.

إلى ذلك استهدف الجيش واللجان الشعبية الأحد تجمعا لمرتزقة العدوان جنوب تبة السيمن في تعز، وأكد مصدر عسكري أن استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في السيمن أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب آلية تابعة لهم.

وفي سياق منفصل، شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 3 غارات على المخا استهدفت مسجدا في مفرق المخا دون وقوع إصابات.





