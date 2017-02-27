أكد الامين العام للمؤتمر الدولي لمكافحة التيارات المتطرفة والتكفيرية " محمد حسن زماني" ان الوحدة بين الشيعة والسنة اليوم أمام الاعداء تعد مهمة للغاية و هي على نقيض ما ينشده الاعداء والتيار التكفيري.

وأكد زماني في ملتقى " تضامن الامة الاسلامية في مكافحتها للتكفير" في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق): ان انطلاق وانتشار التيار التكفيري في العالم الاسلامي والمعادي للاسلام يعد من أخطر مخططات العدو.

واضاف: لما اخفق العدو من صد قوة وتفوق البلاد في المنطقة سعى من خلال ايجاد التيار التكفيري واتساعه في مختلف الدول لكي يحول دون تطور ايران الاسلام.

وتابع: ان الكيان الصهيوني بهدف تحجيم دور الاسلام من قبل الاستكبار لم يدخر وسعا في هذا السياق و في هذه الظروف يجب ان نرصد التحركات بوعي ويقظة تامة.

واعتبر ان تشغيل قنوات فضائية ناطقة باللغة الفارسية وانتشار الادمان على المخدرات والحرب المفروضة (1980-1988) كلها من مؤامرات الاستكبار ضد البلاد.

واكد زماني ضرورة تعزيز الوحدة بين الشيعة والسنة في الظروف الراهنة اكثر من اي وقت مضى وعدم السماح للعدو للتغلغل في قلب الاسلام عبر مختلف التيارات.